Wat vertellen de jaarcijfers van Kinepolis en Telenet over trends bij mediaconsumenten? ‘Klassieke spelers moeten zichzelf opnieuw uitvinden’

De bioscoopketen Kinepolis en de telecomgigant Telenet kunnen beide een degelijk jaarrapport voorleggen. Wat leren die plusjes op hun balans over hoe media wordt geconsumeerd anno 2023?

Met de ‘grand reopening’ na corona als aanjager, zag Kinepolis vorig jaar zijn omzet met bijna 88 procent stijgen. Telenet liet dan weer een bescheidener omzetgroei (+3%) noteren, maar deed het niettemin beter dan verwacht. De telecomspeler wist zich te ontworstelen aan het klimaat van ‘kabelknippers’; mediaconsumenten die niet meer in kabeltelevisie geïnteresseerd zijn. “Het aantal digitale tv-klanten neemt af, maar het aantal bundelklanten neemt dan weer toe”, klinkt het bij de hoofdsponsor van de voetbalclub KV Mechelen.

‘Niet-cinefielen willen meer verwend worden’

Als de twee mediaspelers iéts gemeen hebben, dan is het dat ze met hun businessmodel op krachtdadige wijze de grote streamingplatformen van antwoord lijken te dienen. “De cinefielen gaan sowieso nog naar de bioscoop. Maar waarom zou een secundaire filmfan met een Netflix-abonnement nog naar de cinema willen gaan?” vraagt professor media-economie Tom Evens (UGent) zich retorisch af. “Niet-cinefielen willen meer verwend worden.”

Daar zet Kinepolis, met de mogelijkheid voor bioscoopgangers om knusse luxezetels te boeken of hele zalen af te huren, dan ook erg op in. Daarom noemde Kinepolis-CEO Eddy Duquenne in een interview met dit medium de komst van Netflix zelfs een zegen. “Netflix is een kans, geen concurrent”, betoogde de algemeen directeur.

Verder: “Netflix is wel een concurrent voor lineaire televisie, zeker nu een 65 inch-scherm slechts 1.200 euro kost en je dus in heel degelijke omstandigheden thuis naar iets kunt kijken. Als je naar een bioscoop komt, verwacht je meer beleving. De bereidheid om daarvoor te betalen, is veel groter.” Samenvattend: “Ervaring is belangrijker dan content, want content is alomtegenwoordig.”

‘Gids in het videolandschap’

Ook telecomspelers ontwaren kansen in een medialandschap van ‘cord cutters’. “Algemeen genomen is de trend er zeker. Er is zeker een groeiend publiek dat de kabel doorknipt en alleen nog naar externe streamingdiensten kijkt”, klinkt het bij Isabelle Geeraerts van Telenet. “Maar daarom willen we ook de mogelijkheden die onze decoder biedt ten volle benutten.”

Zo biedt Telenet de apps van verschillende streamingdiensten (Netflix, Disney+, YouTube, enzovoort) op gebruiksvriendelijke wijze aan via zijn platform. “Dat kluwen van apps tegenwoordig maakt het belangrijk om één aanspreekpunt te vormen, de gids in het videolandschap als het ware”, stelt media-onderzoeker Evens.

Intuïtieve zoekfunctie

Ook probeert Telenet met een globale zoekfunctie alle streamingconsumenten van dienst te zijn. Daarmee kun je bijvoorbeeld zoeken welke streamingdienst serie A of film B aanbiedt.

“We werken daarvoor ook met spraaktechnologie: zo kunnen kindjes zoeken op, bijvoorbeeld, alle content die voorhanden is van K3. Maar dat maakt het intuïtief voor enorm veel doelgroepen; om alles zo veel mogelijk te integreren en samen te brengen”, aldus Geeraerts. “Je hebt wel een performante internetlijn nodig, dus dan vereist het ook wel acties van de klant.”

Onder impuls van de streamingplatformen vinden “klassieke betaaltelevisieoperatoren zichzelf dus opnieuw uit”, besluit Evens.

Omzetstijgingen

Resten ons de concrete winstcijfers van de twee entertainmentspelers.

Ofschoon de Kinepolis-bioscopen in het eerste kwartaal van 2022 in sommige landen nog gebukt gingen onder strenge coronamaatregelen en zelfs sluitingen, sloot de groep 2022 af met een omzetstijging van 87,7 procent, tot 500 miljoen euro. De nettowinst bedroeg 27,5 miljoen euro en de vrije kasstroom klom van 48,9 miljoen naar 70,1 miljoen euro. In 2021 leed Kinepolis nog een verlies van 25,5 miljoen euro, schrijft ABM Financial News.

Bij Telenet steeg de omzet bijna 3 procent tot 2,665 miljard euro, na een omzetstijging met 7 procent enkel in het slotkwartaal, bericht Belga. Na prijsaanpassingen die werden doorgevoerd in juni 2022 was er een ‘duidelijke versnelling’ op omzetvlak. De nettowinst klokte af op 997 miljoen euro. De stijging met een forse 153 procent is te danken aan de verkoop van zendmasten – onder meer aan de overkoepelende organisatie Liberty Global, maar ook aan winst op rentederivaten.