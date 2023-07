BEKIJK – Wyre wil 7 op de 10 Vlaamse huishoudens aansluitbaar maken op fiber tegen 2029

Het was de eerste werkdag van Wyre vandaag, het glasvezelbedrijf van Telenet en Fluvius. En op dag één heeft Wyre in Telenet-thuisbasis Mechelen zijn glasvezel voor sneller internet met een eerste woning verbonden. Nog voor het einde van het jaar wil het bedrijf honderdduizend woningen aansluitbaar maken op fiber. En tegen 2029, over zes jaar dus, moet zijn glasvezel beschikbaar zijn voor 70 procent van de gezinnen in Vlaanderen.