nuclivision ontwikkelt minder radioactieve scantechnologie

PET-scans helpen artsen om ontstekingen en tumoren vroegtijdig op te sporen. Bij die beeldvormingstechniek wordt een licht radioactieve stof in het lichaam gespoten. De daarmee gepaard gaande straling brengt evenwel enig risico mee voor de patiënt. Het Gentse nuclivision ontwikkelde een technologie die minder radioactief materiaal nodig heeft voor zulke scans.

Hoe werkt de technologie?

“Onze oplossing is gebaseerd op heel recente ontwikkelingen in deep learning (een subdomein binnen artificiële intelligentie, nvdr) voor computerbeeldvorming”, zegt ingenieur en CEO Maarten Larmuseau. “We hebben momenteel een Amerikaanse en een Aziatische concurrent, maar onze technologie is de nieuwste. Daarmee willen we inspelen op de specifieke noden van de nucleaire geneeskunde in Europa.”

In welk stadium bevindt u zich?

“Onze oplossing wordt al een tijdlang getest in ziekenhuizen in België, Frankrijk en Nederland. Over enkele maanden verwachten we de CE-certificatie te behalen: vanaf dan kan onze oplossing commercieel gebruikt worden in heel Europa. Dat is niet onbelangrijk, want nuclivision zal, vanwege de kleine Belgische markt, een internationaal verhaal moeten worden.”

Wie zijn de drijvende krachten?

“COO Tomas Brants en ik zijn in september 2022 gestart met nuclivision, en een half jaar later kregen we versterking van CTO Simon DeKeyser. Het bedrijf werd mee opgericht door professoren en artsen in nucleaire geneeskunde en medische beeldvorming. We zijn dus goed omringd door specialisten met elk hun netwerk en expertise.”

Geniet u nog meer externe steun?

“We maken deel uit van de acceleratorprogramma’s imec.istart en Start it@KBC, alsook van de technologiehub Wintercircus. Via imec.istart en het fonds Lumiares konden we ook pre-seedkapitaal ophalen. Van Vlaio kregen we eveneens steun om ons product te verbeteren met doelgericht wetenschappelijk onderzoek.”