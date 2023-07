Saverys krijgt driekwart van Exmar in handen na uitkoopbod

Het uitkoopbod van ondernemer Nicolas Saverys op de Antwerpse gastankerrederij Exmar is voorlopig uitgelopen op een sof. Hij kan rekenen op zowat driekwart van de aandelen.

Saverys, die al bijna de helft van de aandelen controleerde, lanceerde via zijn holding Saverex op 7 juni een uitkoopbod op Exmar. Het vehikel bood 11,1 euro per aandeel en 1,48 euro per aandelenoptie.

De eerste aanvaardingsperiode liep op 6 juli af en daarin werd 29,14 procent van de uitstaande aandelen aangeboden. Daardoor komt het belang van Saverex in Exmar op 74,35 procent te liggen. Inclusief de aandelen die Saverys en Exmar zelf aanhouden, heeft de ondernemer zo de controle over 77,76 procent van de uitstaande aandelen.

Saverex besliste om het bod te handhaven – omdat de drempel van 95 procent van de aandelen niet werd gehaald, kon de holding er nog van afzien – en zal het bod heropenen van 28 augustus tot 15 september.