Nicolas de Ros Wallace (CEO Canyon): ‘We willen het meest inspirerende en innovatieve fietsenbedrijf ter wereld zijn’

‘To build the best bike’, staat in grote letters op de fabrieksgebouwen van Canyon in Koblenz. Het Duitse premiumfietsenmerk, met de Belgische investeringsmaatschappij GBL als hoofdaandeelhouder, mikt op een omzet van 1 miljard euro in 2025. “We willen het meest inspirerende en innovatieve fietsenbedrijf ter wereld zijn”, zegt Nicolas de Ros Wallace, die sinds begin 2022 aan het roer van het bedrijf staat.

Als Mathieu van der Poel zijn Canyon-racefiets in de lucht steekt na een overwinning in het wereldkampioenschap wielrennen op de weg of als Annemiek van Vleuten het podium betreedt aan het einde van een Grand Tour, dan mag de ochtendploeg zich op maandag warmdraaien bij Canyon. “Wanneer een atleet een belangrijke wedstrijd wint, dan zien we meteen een tijdelijke maar stevige opstoot van het aantal websitebezoekers, vooral voor dat model”, zegt CEO Nicolas de Ros Wallace.

De startstreep van Canyon ligt in het Duitse Koblenz aan de samenvloeiing van Rijn en Moezel. Roman Arnold bouwde de lokale fietsenhandel van zijn vader met branie uit, onder meer door in 1996 de gok te wagen om de fietsen rechtstreeks aan de eindklant te verkopen, en in 2003 als een van de eerste internetpioniers te starten met de onlineverkoop van fietsen. Klanten krijgen hun fiets in een kartonnen beschermdoos opgestuurd en moeten zelf de laatste onderdelen, zoals het stuur en het voorwiel, monteren. Dat is in principe een koud kunstje, maar voor mensen met twee linkerhanden bouwt Canyon een netwerk van onderhoudspunten uit. De formule werkt. Canyon heeft zich dankzij een stevige groeispurt in het vorige decennium in de kopgroep van de mondiale fietsindustrie genesteld. Roman Arnold heeft als uitvoerende voorzitter van de raad van bestuur en als sportfanaat nog altijd 40 procent van de onderneming in handen.

Aan een Endurance-wegfiets of een Pathlite:ON uit het gamma van e-bikes hangt snel een prijskaartje van meerdere duizenden euro’s. Dat schrikt de meer begoede wielertoerist of stadsfietser niet af: die wil betalen voor Duitse grondigheid. In 2022 bedroeg de omzet 640 miljoen euro. Tegen 2025 wil Canyon de kaap van 1 miljard euro omzet halen. Gedetailleerde winstcijfers publiceert het bedrijf niet, maar de bedrijfscashflow dikte vorig jaar aan tot ongeveer 80 miljoen euro, wat een nettowinst van 24 miljoen euro opleverde.

Dit jaar kampt de hele fietsindustrie met overmatige voorraden en verstoringen in de toeleveringsketen, wat resulteert in een toename van het aantal aanbiedingen en kortingen, ook bij Canyon. De onderliggende bedrijfscashflow van Canyon daalde in de eerste negen maanden van het jaar met 6 procent, vooral als gevolg van de hogere kortingen op niet-elektrische mountainbikes en een tekort aan fietsen met hogere marge. De verkoop hield wel stand. In de eerste negen maanden steeg de omzet met 23 procent dankzij hogere volumes.

“Deze prestatie is opmerkelijk gezien de uitdagende en promotionele markt voor alle categorieën en regio’s. Dit onderstreept de aanhoudend sterke vraag naar premiumfietsen van Canyon. Bijkomende groei in het derde kwartaal werd belemmerd door een gebrekkige levering van weg- en gravelfietsen – modellen waar veel vraag naar is – als gevolg van productie-uitdagingen bij een van de leveranciers van Canyon, die inmiddels zijn aangepakt”, luidt de evaluatie van hoofdaandeelhouder GBL in zijn jongste kwartaalrapport.

Voor Belgische beleggers is Canyon geen onbekende, want onrechtstreeks zit het bedrijf in heel wat portefeuilles via de holding GBL. In 2020 kocht de beursgenoteerde investeringsmaatschappij een belang van 48 procent in Canyon voor 350 miljoen euro, goed voor en controlebelang van 60 procent. Eind september stond dit belang tegen een netto-actiefwaarde van 451 miljoen euro in de boeken.

Voor GBL past deze investering in de strategie om meer in privévermogen te beleggen, zodat beleggers GBL moeten kopen als ze toegang willen tot deze portefeuille van beloftevolle groeibedrijven. Het steekt het management dat de beurskoers van GBL met een hardnekkige korting noteert ten opzichte van de intrinsieke waarde van de portefeuille. Vorig jaar kocht LRMR Ventures, de investeringsmaatschappij van de Amerikaanse ondernemer en basketballegende LeBron James, een klein belang in Canyon voor 30 miljoen euro. Dat geld dient om de expansie op de grote Amerikaanse fietsenmarkt te versnellen, die een van de snelstgroeiende markten is. Voor Canyon is de VS de grootste markt na Duitsland.

NICOLAS DE ROS WALLACE “Vijftien jaar geleden kwam ik op zoek naar een fiets uit bij Canyon. Toen ze me vroegen om CEO te worden, heb ik niet lang hoeven nadenken.” © GF

Via Canyon investeert GBL in de groeiende markt van elektrische fietsen. De consument valt massaal voor een elektrische fiets als alternatief of favoriet transport- of ontspanningsvehikel. De e-bike is niet alleen vriendelijker voor het klimaat dan een auto, maar ook milder voor lijf en leden dan een gewone trapfiets. “Canyon was oorspronkelijk een Duits familiebedrijf en is nu uitgegroeid tot een wereldwijd merk, gerund vanuit Koblenz”, zegt Nicolas de Ros Wallace, die dertien jaar ervaring heeft bij het modebedrijf Inditex en elf jaar bij het sportmerk Nike. “Ons belangrijkste financiële doel is om langetermijngroei te realiseren die duurzaam en winstgevend is. Op dit moment breiden we onze aanwezigheid uit in alle marktsegmenten en veroveren we consequent marktaandeel. In heel Europa groeien we gestaag in tal van landen. In Noord-Amerika streven we ernaar onze omzet snel te verdubbelen. Azië is een andere regio die we verkennen. Ondanks onze wereldwijde ambities is het belangrijk op te merken dat we nog steeds een relatief klein merk zijn met veel onbenut potentieel.”

Hoe bent u bij Canyon terechtgekomen?

NICOLAS DE ROS WALLACE. “Vijftien jaar geleden deed ik aan triatlon. Voor de fietsproef zocht ik een innovatief merk met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Ik kwam uit bij Canyon, toen nog een klein Duits merk. Als ze je dan vijftien jaar later bellen met het aanbod om CEO te worden, dan moet je niet lang nadenken.”

De fietsindustrie heeft er sinds de pandemie een woelig traject op zitten. Producenten konden in de populairste segmenten de sterke vraag niet volgen door problemen in de aanvoerketens. Nu kampt de sector met een overaanbod in aantal segmenten. Ziet u stilaan een normalisering van de markt?

DE ROS WALLACE. “Tijdens de coronajaren groeiden we sneller dan verwacht dankzij ons businessmodel om uitsluitend online te verkopen. De hele industrie genoot van een uitzonderlijk sterke vraag. Heel wat spelers hebben echter te grote voorraden opgebouwd. Er is vooral een overaanbod aan klassieke mountainbikes. Onze positie is solide, maar het valt op dat er aanzienlijke kortingen en verkooppromoties in de hele markt zijn, waar ook wij niet aan ontsnappen. Pas tegen de tweede helft van 2024 verwacht ik een terugkeer naar een normale markt. Stilaan verdwijnen ook de tekorten in de aanvoerketens. Het wordt gemakkelijker om de business te beheren en te voorspellen.”

Leerde de pandemie ook dat de aanvoerketting te kwetsbaar was geworden?

DE ROS WALLACE. “Als een wereldwijd bedrijf moeten we onze risico’s beheren en onze toeleveringsketen beschermen, die beïnvloed is door wereldwijde factoren, waaronder de gevolgen van covid-19, de oorlog in Oekraïne en andere geopolitieke veranderingen. We hebben partners in Azië, in de VS en ook in Europa, zowel voor de productie van frames als voor andere onderdelen. We zullen onze benadering van een wereldwijd gebalanceerde productie blijven volgen. Onze klanten verwachten dat we ons houden aan leverdata, kwaliteit leveren en verantwoord ondernemen nastreven.”

Zal de elektrificatie doorzetten in de fietsindustrie?

DE ROS WALLACE. “Ja. Nu zit de verkoop van de elektrische mountainbike en stadsfiets sterk in de lift. We zijn heel goed in fietsen waarmee je prestaties kunt leveren, ook voor zij die geen wedstrijden rijden. In plaats van een tweede auto zullen gezinnen een elektrische fiets kopen. De meeste Europese steden investeren ook in fietsinfrastructuur en we bevinden ons in een sterke positie om hiervan te profiteren.”

Zijn uw distributiekanalen toekomstbestendig?

DE ROS WALLACE. “Wij zijn zelf ook fietsers, dus we begrijpen onze klanten. Onze missie is duidelijk: we willen een uitzonderlijke rijervaring creëren. Met onze sterke focus op e-commerce kunnen we direct communiceren met onze klanten en fans. Via onze nieuwe app kunnen klanten een fiets bestellen of een onderhoud plannen. Om onze service te versterken, hebben we onderhoudscentra in Duitsland, België en de VS geopend. We plannen nog meer van deze centra om te voldoen aan de toenemende vraag.”

De Duitse autofabrikanten hebben het moeilijk. De concurrentie uit China voor elektrische auto’s is pittig. Dat geldt niet voor de fietsindustrie?

DE ROS WALLACE. “Momenteel niet. Duitse, Europese en Amerikaanse merken zijn vrij dominant in de fietsindustrie. Dat is onze voornaamste concurrentie.”

Autobedrijven wagen zich op de fietsenmarkt. Is het omgekeerde ook mogelijk?

DE ROS WALLACE. “Neen (lacht). We hebben nog zoveel mogelijkheden in de fietsindustrie. We blijven gefocust en investeren vooral in innovatie, want dat is de enige manier om concurrerend te blijven.”