Luc Vancraen (general manager Quadrox): ‘Gebruik bevroren Russische tegoeden voor leningen aan Oekraïne’

Bij effectenhandelaar Euroclear in Brussel zijn enkele honderden miljarden euro’s aan Russische tegoeden geblokkeerd. Die tegoeden zouden kunnen dienen als onderpand voor leningen aan Oekraïne, die het geld kan gebruiken voor de wederopbouw. Dat zegt Luc Vancraen dit weekend in Trends Talk, een Vlaamse ondernemer met een softwarebedrijf in Kiev.

Bij Euroclear, de Brusselse afhandelaar van wereldwijde effectentransacties, zijn honderden miljarden aan Russische tegoeden bevroren. Dat geld zomaar loskrijgen om de oorlogsschade in Oekraïne te betalen, is niet eenvoudig. Luc Vancraen, die een softwarebedrijf in Kiev heeft, pleit voor de nodige creativiteit. België zou de bevroren tegoeden bijvoorbeeld kunnen gebruiken als onderpand voor leningen aan Oekraïne.

“Juridisch zal dat niet simpel zijn,” aldus Vancraen, die een groot deel van zijn tijd in Kiev verblijft. “Ik hoop dat België creatief is en een aantal wetten stemt om de Russische tegoeden te bevriezen tot Rusland schadevergoeding betaalt. Intussen kan België leningen verstrekken aan Oekraïne met de tegoeden als onderpand. Met die leningen kan Oekraïne de wederopbouw betalen. Dat is goed voor Oekraïne én voor de Belgische industrie.”

Europese Unie

Voor toetreding tot de EU is Oekraïne nog lang niet klaar, beseft ook Vancraen. Zo blijft het land kampen met corruptie. In mei bijvoorbeeld kwam er nog een schandaal aan het licht waarbij een rechter van het Hooggerechtshof zich had laten omkopen. Volgens Vancraen heeft Oekraïne echter al heel wat inspanningen geleverd ter bestrijding van de corruptie, inspanningen die te veel onder de internationale radar blijven.

“Oekraïne heeft vandaag anticorruptie-procureurs en anticorruptie-rechtbanken. Die procureurs en rechters zijn zwaar betaald, zodat ze moeilijk om te kopen zijn,” zegt Vancraen. “Oekraïne heeft ook een vermogensregister waar politici en hoge ambtenaren hun bezittingen moeten aangeven. Dat gaat ver. Zelfs auto’s en dure horloges moeten in het vermogensregister komen. De anticorruptie-rechtbanken kunnen dat vermogensregister inkijken, en ook journalisten die daartoe een gegronde reden hebben.”

Economie

Intussen toont de Oekraïense economie tekenen van herstel. Volgens schattingen zou de groei dit jaar uitkomen op 4,5 procent. Dat neemt niet weg dat de economie vorig jaar met 35 procent is gekrompen. Dat betekent dat veel Oekraïners nog steeds in armoede leven, en daarom afhankelijk blijven van buitenlandse hulp.

Vancraen: “Er is behoefte aan bijna alles. Er is verschrikkelijk veel kapotgeschoten. Heel veel mensen hebben letterlijk alles verloren. Als die mensen dan bijvoorbeeld een echt mes krijgen, zodat ze niet langer een plastieken mes moeten gebruiken, zijn ze al blij. Op dezelfde manier is er behoefte aan kleding. Zeer veel mensen hebben niet alleen hun woonst, maar ook hun job en hun inkomen verloren. Dat maakt dat er enorme behoeften blijven.”