‘Kmo’s moeten inzetten op het behoud van werknemers’

De Belgische kmo’s kijken weer positiever naar de economische toekomst. De intenties om personeel aan te werven, staan op het hoogste peil in twee jaar. Wel vrezen bijna acht op de tien kleine en middelgrote bedrijven dat ze niet alle vacatures ingevuld zullen krijgen.

Dat blijkt uit de halfjaarlijkse kmo-barometer van het hr-dienstenbedrijf Acerta en de werkgeversorganisaties Etion en VKW Limburg.

Diensten en bouw

Eén op de drie kmo’s (34%) ziet de komende maanden positief tegemoet. Eind vorig jaar was dat nog 25 procent. Waar in november 2022 nog 20 procent van de kmo’s de toekomst negatief inzag, is dat aantal gedaald naar 12 procent.

“Vooral de dienstensectoren en de bouw bepalen de positieve vooruitzichten. In de industrie heeft men de energieschok nog niet volledig verteerd”, licht Geert Janssens, de hoofdeconoom van Etion, toe in een persbericht.

Aanwervingsintenties staan op hoogste peil in twee jaar

Die positievere blik op de toekomst betekent ook dat de helft van de kmo’s in ons land personeel wil aanwerven in de komende zes maanden. Dat is het hoogste peil in twee jaar. Een half jaar geleden was dat nog 40 procent.

Over de effectieve invulling van die vacatures zijn de kleine en middelgrote bedrijven minder optimistisch. Bijna acht op de tien bedrijven (77%) geven aan dat ze vrezen dat de arbeidskrapte ervoor zal zorgen dat ze niet alle vacatures ingevuld zullen krijgen.

Het Europese statistiekbureau Eurostat meldde vandaag nog dat de vacaturegraad in de eurozone het hoogst is in België, Nederland en Oostenrijk. De vacaturegraad in België bedroeg in het eerste kwartaal van dit jaar 4,7 procent, tegenover 4,5 procent in het laatste kwartaal vorig jaar. Hoe hoger de vacaturegraad, hoe moeilijker bedrijven geschikte kandidaten vinden om een vacature in te vullen.

‘Inzetten op retentie’

“Om de nettogroei in personeel waar te maken, zullen kmo’s op retentie moeten inzetten”, zegt Hannelore Van Meldert, expert talentontwikkeling van Acerta Consult. “Bedrijven willen uiteraard niet alleen de juiste mensen aantrekken, maar ook vermijden dat werknemers snel weer vertrekken.”

“Investeren in retentie loont dubbel zo hard, wanneer het aanbod van talent in verhouding tot de vraag krap blijft. En om de beste talenten te behouden, zal niet alleen het aangeboden loon, maar ook de loopbaanmogelijkheden in de organisatie belangrijk zijn.”