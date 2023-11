Industriële zwaargewichten getuigen: ‘We zitten in alarmfase rood’

Van alle Belgische ondernemingen maakten de grote internationaal actieve en zwaar investerende bedrijven de slechtste beurt in de analyse van de balansen van 2022. De situatie zou in 2023 zelfs nog kunnen verslechteren. Dat blijkt uit twee getuigenissen van industriële zwaargewichten. Hieronder: Luc Leunis, productiedirecteur van Vynova Groep.

2022 was een boerenjaar voor het chemiebedrijf Vynova Belgium, met een recordomzet van 1,84 miljard euro (gedreven door peperdure grondstoffen) en een bedrijfswinst die bijna verdubbelde tot 251 miljoen euro. “Er was in 2022 een heel hoge vraag na de pandemie”, zegt Luc Leunis. Hij is de productiedirecteur van de groep, die in Tessenderlo een fabriek heeft op 55 hectare en met 554 werknemers. “De vraag werd aangewakkerd door zware investeringen in de bouw en de infrastructuur. De energieprijzen gingen vorige zomer weliswaar door het dak, maar we konden die kosten grotendeels doorrekenen.” De uitgaven voor lonen maakten ook een fikse sprong. Terwijl het aantal werknemers gelijk bleef, stegen de loonkosten met 9 procent.

Traditioneel was onze energie de helft duurder in vergelijking met concurrenten in het Midden-Oosten en de Verenigde Staten. Vandaag is ze drie tot vier keer duurder

LUC LEUNIS, VYNOVA

Dit jaar oogt echter bijzonder somber door de hoge energieprijzen. Die zijn nog altijd twee tot drie keer hoger dan vóór de pandemie. Vynova is een van de grootste gebruikers van elektriciteit en gas in België. Het bedrijf maakt pvc, dat wordt gebruikt in duizenden producten. Vinylvloeren, ramen en deuren zijn de klassieke toepassing, maak denk ook aan buizen, riool- en regenpijpen. Je vindt de kunststof ook in het interieur van wagens of in bankkaarten, en ze wordt veel gebruikt in de geneeskunde voor bloedzakjes, katheders, buisjes, baxters en de blisterverpakking van pillen. In de productie van pvc is Vynova het nummer twee in Europa. De hoofdzetel is in Tessenderlo, maar Vynova heeft ook fabrieken in Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

“Je moet de mooie cijfers van vorig jaar dus met een zeer, zéér grote korrel zout nemen”, benadrukt Luc Leunis. “Traditioneel was onze energie de helft duurder in vergelijking met concurrenten in het Midden-Oosten en de Verenigde Staten. Vandaag is die drie tot vier keer duurder. Dat de prijzen voor pvc hoog zijn in Europa, maakt onze markt aantrekkelijk voor Amerikaanse producenten. Hun pvc is veel goedkoper. Wij kunnen onze producten bij wijze van spreken aan de straatstenen niet meer kwijt.”

Dat is niet de enige negatieve factor. De bouwsector vertraagt aanzienlijk, waardoor een belangrijke afzetmarkt krimpt. Ook in traditionele exportlanden zoals Turkije en het Midden-Oosten is Europees pvc niet langer in trek. Er werd een herstel verwacht in China, maar daar ligt de bouwmarkt op apegapen.

“Die negatieve tendens en die fundamentele wijzigingen kennen we al sinds eind vorig jaar”, waarschuwt Luc Leunis. “De prijzen van de Europese chemische producten zijn noodgedwongen verlaagd, onze kostprijzen zijn hoog door de energie en de inflatie, en onze verkoopvolumes zijn fors gedaald. Onze productiecapaciteit zit onder 80 procent, en dat niveau moeten we halen, willen we winst maken. We zitten momenteel in zeer zwaar weer. Ik noem het alarmfase rood.”

En net nu krijgt de Europese chemiesector allerlei regels opgelegd door de Europese Commissie voor een versnelde vergroening. “Die maatregelen zijn nodig, maar de Europese Commissie moet absoluut iets doen aan onze hoge energiekosten. Wat België extra kwetsbaar maakt, zijn de Franse en Duitse subsidies aan hun nationale industrie”, besluit Leunis.

