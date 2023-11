‘Het conjunctuurfeestje is voorbij’

De volgende regeringen zullen moeten omgaan met een grote afslankingskuur, zegt Wolfgang Riepl.

Geld is niet langer gratis. Dat heeft veel gevolgen, zoals de felle daling van de woonkredieten en de daaraan gekoppelde bouwactiviteit, en de daling op de beurzen. Er zijn prille signalen van het einde van de krapte op de arbeidsmarkt.

Het is vreemd dat de bekommernis daarover pas nu naar de oppervlakte komt. De balansen van de Belgische ondernemingen van het boekjaar 2022 spraken al boekdelen, met exploderende loonkosten, fel klimmende rentevoeten en dalende winsten.

Vooral de grootste bedrijven voelden als eerste nattigheid. Zij moeten internationaal concurreren met een historisch sterke indexering, de hoge energieprijzen, de relatieve kleinschaligheid van de Belgische economie versus de wereldreuzen.

Bedrijven elders hebben zowel overheden met diepere subsidiezakken als goedkopere energie. Laat staan dat de milieuregels er strenger zouden zijn. Vlaanderen reed zich bijvoorbeeld compleet vast in de reglementitis rond stikstof.

In 2022 bleef de Belgische consument nog even in slaap gewiegd, ondanks de oorlog in Oekraïne. In de nasleep van de pandemie werden diverse uitgestelde aankopen in een versneld tempo ingehaald. Het feestje duurde nog voort in de eerste helft van 2023, mede dankzij de gulle indexering. Zo was de voorbije zomer de drukste ooit in het luchtruim.

Maar onze grootste en meest innovatieve bedrijven werden als eerste uit het wiel gereden. Het boemerangeffect zal nu ook de kleine ondernemingen treffen. Het feestje werd bovendien gevierd met geleend geld en een ontspoorde federale overheidsbegroting. We wensen onze volgende regeringen een flinke dosis moed met de onvermijdelijk aankomende grote afslankingskuur.

Trends analyseerde bijna alle balansen van 2022. Dit zijn de alarmsignalen voor onze economie.

De Belgische multinationale bedrijven moeten steeds vaker de duimen leggen tegenover hun internationale concurrenten. Ze moeten ook steeds forser investeren om in hun zog te blijven, maar dat vloekt met de oplopende rentevoeten. Dat blijkt uit een analyse van Trends samen met de financieel-economische databank Trends Business Information. We onderzochten bijna een half miljoen balansen van 2022. Ontdek in dit dossier de volgende dagen de belangrijkste conclusies.