Belgische multinationals kreunen onder stijgende rente

In 2022 kwam een einde aan de jaren van goedkoop geld. De stijging van de rentevoeten laat zich vooral voelen bij de grote bedrijven.

Dat blijkt uit een analyse van Trends samen met de financieel-economische databank Trends Business Information. We onderzochten bijna een half miljoen balansen van 2022. Als maatstaf in de verschillende categorieën namen we de mediaan, het getal in het midden. De helft van de bedrijven doet beter dan de mediaan, de andere helft presteert slechter.

De hogere rente doet pijn

“Kleine bedrijven investeren weinig en zijn dus als het ware ongevoelig voor rentevoeten”, zegt Pascal Flisch, analist bij Trends Business Information. Die kleine bedrijven lijken op het eerste gezicht gezond, maar het grote pijnpunt is dat ze nauwelijks toegevoegde waarde creëren. De groei van de mediaan met 3,7 procent bij de vennootschappen met één werknemer bleef vorig jaar ruim onder de inflatie van bijna 9,6 procent.

De stijging is al zeer uitgesproken (37%) bij de bedrijven met 100 tot 199 werknemers.”Dat type bedrijven valt tussen twee stoelen”, zegt Pascal Flisch. “Ze hebben de financiële middelen van de grote ondernemingen niet, maar ze voelen wél de druk van de concurrenten. Ze vechten tegen de grootste ondernemingen, maar missen hun financiële slagkracht. En ze lenen vaak tegen minder gunstige voorwaarden dan de groten.”

De grote Belgische spelers met meer dan 1.000 werknemers zijn op wereldniveau klein Duimpje tegenover de buitenlandse mastodonten. “Zij moeten concurreren met landen waar de energieprijzen, de personeelskosten en de milieueisen véél lager liggen. Het enige weerwerk daartegen is veel investeren. Dat resulteert in producten met meer toegevoegde waarde en/of lagere productiekosten. De concurrenten in China of de Verenigde Staten genieten bovendien van diverse protectionistische maatregelen en subsidies. De industrie in België houden, laat staan die laten groeien, wordt echt wel moeilijk.”

Zelfs fiscale gunstmaatregelen voor onder meer investeringen in groene energie zijn niet echt een wondermiddel. “Vooraleer je iets fiscaal kunt terugvorderen, moet je eerst de financiering vinden. Bovendien gaat het enkel om een fiscale neutralisatie van toekomstige winsten. Dat is slechts een fractie van de investeringskosten.”

Trends analyseerde bijna alle balansen van 2022. Dit zijn de alarmsignalen voor onze economie.

