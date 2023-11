Hoge rente en minder investeringen wegen op kredietverstrekking

De Belgische banken kenden in het tweede kwartaal van dit jaar 5,6 procent minder kredieten toe aan bedrijven, blijkt uit de recentste cijfers van de bankenfederatie Febelfin. Ook de verstrekte bedragen daalden voor het tweede kwartaal op rij.

Toch is de daling van de kredietverstrekking minder uitgesproken dan in sommige andere landen van de eurozone. Zo blijft het uitstaande volume aan ondernemingskredieten in België nog licht groeien.

Ook de kredietvraag gaat volgens Febelfin in ons land nog altijd in stijgende lijn, maar de aangevraagde bedragen liggen lager. Dat kan erop wijzen dat er minder vraag is naar investeringskredieten.

Strengere voorwaarden

De banken hebben sinds midden 2022 de kredietvoorwaarden gevoelig strenger gemaakt, zeggen de ondernemingen in de kwartaalenquêtes van de Nationale Bank. Bijna een derde van de Belgische ondernemingen zegt dat het nu minder makkelijk is een krediet te verkrijgen.

Daarmee staat de barometer bijna op dezelfde hoogte als in 2009, toen de banken in de nasleep van de financiële crisis fors op de kredietrem gingen staan. Vooral de heel grote ondernemingen klagen over de verslechtering van de kredietvoorwaarden.

Rente stijgt

Dat heeft veel te maken met de gestegen rente. Volgens de Nationale Bank bedroeg de gewogen gemiddelde rente op nieuwe bedrijfskredieten in juli 4,47 procent. De rentetarieven schommelden een aantal jaren rond 1,5 procent, maar stijgen onafgebroken sinds februari 2022.

Voor het derde kwartaal van 2023 gaan de Belgische banken ervan uit dat ze hun kredietverleningscriteria licht zullen aanscherpen en verwachten ze een nieuwe daling van de kredietvraag, vooral bij kmo’s.

