Delhaize wil winkels in eigen beheer overdragen aan zelfstandigen: ‘Vakbonden in shock’

De supermarktketen Delhaize wil alle warenhuizen in eigen beheer omvormen tot ‘zelfstandige aangesloten Delhaize-winkels’. Concreet gaat het om 128 winkels die Delhaize wil overdragen aan zelfstandige ondernemers. Hun 9.207 personeelsleden zouden daardoor van werkgever veranderen, en hun arbeidsvoorwaarden en lonen kunnen hierdoor worden aangepast.

Het nieuws dat de personeelsleden van werkgever veranderen, kondigde de directie deze ochtend aan op een bijzondere ondernemingsraad in Zellik (Asse). De vakbonden ACV, ACLVB en CNE zijn in shock. “Dit is schandalig. Een manier om de mensen aan de deur te zetten zonder zelf verantwoordelijkheid te nemen”, liet een vakbondsman alvast weten aan onze redactie. “Alle bedrijfscao’s afgesloten in Delhaize kunnen na 6 maanden worden opgezegd. En voor de werking in de winkel zal alles afhangen van wie de zelfstandige ondernemer in kwestie is.”

Delhaize meldt in een persbericht dat van al zijn werknemers de baan, inclusief het loon en de arbeidsvoorwaarden, veilig is. Op het hoofdkantoor zouden wel jobs verdwijnen. De supermarktketen zegt niettemin het snijden in het personeelsbestand tot een minimum te willen beperken.

Twee winkeltypes

Delhaize is nu op de markt met twee winkeltypes: de 128 winkels die het zelf runt, en 636 zelfstandige aangesloten Delhaize-winkels onder de merken AD Delhaize, Proxy Delhaize en Shop & Go. “De doelstelling van deze verandering is om alle Delhaize-winkels in één model onder te brengen en zo de groei van deze 128 supermarkten te stimuleren”, zegt Delhaize.

Efficiëntie is de sleutel van het nieuwe businessmodel. De supermarktketen ziet zijn eigen winkels namelijk al jaren marktaandeel verliezen. Ook de winstgevendheid van de zelf uitgebate warenhuizen slonk. “Zelfs met de grote inspanningen en de inzet van de medewerkers werden de beoogde resultaten niet bereikt voor de supermarkten in eigen beheer”, luidt het.

De zelfstandige winkels zagen hun marktaandeel de voorbije jaren daarentegen stijgen. De warenhuizen gelden als wendbaarder “dankzij hun sterke lokale verankering en de flexibiliteit in hun operaties”.

Besparingen

Het moederbedrijf Ahold Delhaize zei bij de bekendmaking van zijn jaarresultaten al te willen besparen. “Veel van de uitdagingen van vorig jaar zetten door en worden in 2023 mogelijk intenser”, wist Frans Muller, de CEO van de keten. Eerder maakte Delhaize al een einde aan een collectieve arbeidsovereenkomst met zijn personeel.

