De sectoren met het hoogst aantal vacatures de komende jaren: een overzicht

Tot 2030 moeten de Vlaamse bedrijven elk jaar meer dan 450.000 vertrekkende werkkrachten vervangen (lees meer). Vooral in sectoren als consultancy, de branche van de rusthuizen en die van poetshulp is de vraag hoog. Trends brengt een overzicht van de sectoren met de grootste aanwervingsbehoefte.

De aanwervingsbehoefte van Vlaamse bedrijven is hoog. Dat blijkt ook uit een onderzoek van het Steunpunt Werk (KU Leuven) dat de evoluties op de Vlaamse arbeidsmarkt van nabij opvolgt. In 2021 hadden de Vlaamse bedrijven behoefte aan 435.000 aanwervingen. Het Steunpunt Werk verwacht dat die jaarlijkse aanwervingen de komende jaren zullen blijven toenemen tot 475.000 aanwervingen. Bij een sterke economische groei zou de jaarlijkse aanwervingsbehoefte zelfs net boven de 500.000 uitkomen in 2030.

Hoge vraag in consultancy, rusthuizen en poetshulp

Het onderzoek kijkt verder dan de algemeen stijgende aanwervingsbehoefte. Zo zijn er grote verschillen tussen sectoren. Volgens de berekeningen van het Steunpunt Werk ligt de verwachte aanwervingsbehoefte tussen nu en 2030 het hoogst in de sector van de zakelijke dienstverlening, waar onder andere de sterk groeiende consultancysector onder valt. Daar is sprake van bijna 40.000 jaarlijkse vacatures over de periode 2022-2030 (zie grafiek). Dat is een stuk hoger dan de voorbije jaren. In de periode 2014-2021 ging het nog om gemiddeld 28.500 aanwervingen.

Op twee staat de maatschappelijke dienstverlening – met de verpleegkundigen en verzorgers die in rusthuizen tewerkgesteld zijn (maar niet die van in de ziekenhuizen, die vallen onder de gezondheidszorg) – met zo’n 34.500 vacatures. Gevolgd door diensten in verband met gebouwen, waar de dienstenchequewerknemers in zitten: de verwachte aanwervingsbehoefte bedraagt er 30.600 werknemers per jaar. Ook in de kleinhandel, de bouw en de transport, de logistiek en de post kunnen we jaarlijks tussen de 25.000 en 30.000 in te vullen vacatures verwachten in Vlaanderen.

De horeca is een geval apart met jaarlijks een vraag naar een kleine 20.000 werknemers. Dat is minder dan de 25.000 in de periode 2015-2021. De horeca en het toerisme hebben sterk geleden onder de coronacrisis. Daardoor is er voor de historische periode gemiddeld genomen een tewerkstellingskrimp, die de onderzoekers doortrekken naar de toekomst.

Lees meer: