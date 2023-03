Collibra, Ilonato en Le Jardin D’Eden Europa zijn de Ambassadeurs van de Brusselse Gazellen

Trends stelt elk jaar de rangschikking op van de snelst groeiende bedrijven, de Trends Gazellen. De editie 2023 opende vorige week met de rangschikking voor Vlaams-Brabant. Deze week is Brussel aan de beurt. In de categorie grote bedrijven is de bigdataspecialist Collibra de primus. Bij de middelgrote bedrijven gaat de bouwmaterialenverkoper Ilonato met de eer lopen, bij de kleine bedrijven is dat het kinderdagverblijf Le Jardin D’Eden Europa. Zij krijgen de titel van Ambassadeur van de Brusselse Gazellen.

Trends maakt ieder jaar een grote rekenoefening: een rangschikking van de snelst groeiende bedrijven van het land. De gelukkigen die de rangschikking halen, mogen zich Trends Gazelle noemen. De traditie is dit jaar aan haar 22ste editie toe.

Vorige week kreeg u al de namen van de Vlaams-Brabantse Gazellen. Vandaag maken we de Brusselse Gazellen bekend. De rangschikking kunt u bekijken via de link onder aan dit artikel. In de komende weken volgen de Gazellen van de andere Vlaamse provincies. De cyclus sluit af op 3 mei, met de rangschikking van de snelste groeiers van heel België.

Uitleg over de methodologie achter de rangschikking vindt u via dezelfde link onder aan dit artikel. Het principe is simpel: hoe sneller de groei van het bedrijf, hoe hoger in de rangschikking. De snelste groeier komt op nummer 1.

Let wel, het bedrijf aan de top van de rangschikking is niet altijd de winnaar, of ‘Ambassadeur’ in de Trends-terminologie. Voor deze eretitel gelden immers bijkomende criteria. Zo moet het bedrijf operationeel onafhankelijk zijn, en geen dochter zijn van een buitenlands bedrijf. Daarom is het goed mogelijk dat een bedrijf uitgeroepen wordt tot Ambassadeur, terwijl het op een lagere plaats in de rangschikking staat.

Ambassadeurs: Collibra, Ilonato en Le Jardin D’Eden Europa

Het nummer één in de categorie grote bedrijven voldoet alvast aan alle voorwaarden van het Ambassadeurschap: Collibra. De databeheerder werd in 2019 gewaardeerd op 1 miljard dollar en was daarmee de eerste Belgische ‘unicorn’ of eenhoorn. Twee jaar later was het bedrijf al meer dan het vijfvoudige waard, of 5,25 miljard dollar. Collibra was ook al Ambassadeur in 2021, en haalt nu opnieuw de titel binnen.

Collibra werd als spin-off van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) opgericht in 2008 door Felix Van de Maele, Stijn Christiaens, Pieter De Leenheer en Damien Trog. “Toen we begonnen, zaten we midden in een financiële crisis”, herinnert Stijn Christiaens zich. “Dat heeft ons op weg geholpen. Aanvankelijk waren bedrijven niet erg begaan met hun gegevens en was het niet eenvoudig om hen te overtuigen van het nut van een beter gegevensbeheer. Maar na de crisis vaardigden regelgevers nieuwe regels uit, waaraan de banken moesten voldoen.”

De financiële sector vormt nog steeds het grootste deel van het klantenbestand. Na 2014 breidde dat geleidelijk uit tot gezondheidszorg, industrie, retail, de publieke sector en lifesciences. “Grote bedrijven zijn zich nu bewust van het belang van data”, vervolgt Christiaens. “Wij bieden meer dan 650 klanten een unieke oplossing die het gebruik en de analyse van data vergemakkelijken. We werken ook met artificiële intelligentie. Strikt genomen hebben we geen concurrenten die hetzelfde doen als wij. In feite is onze grootste concurrent de inertie die nog steeds bestaat bij sommige bedrijven. Zij delen informatie via Excel-bestanden en dergelijke, en gebruiken geen gespecialiseerde software.” Maar de bewustwording groeit snel, volgens Christiaens. “Toen we met Collibra begonnen, waren er slechts een handvol chief data officers in de wereld. Nu zijn dat er meer dan 20.000.”

Bouwmaterialen

Het nummer één bij de middelgrote bedrijven is Inspiiro.me, een filiaal van technologiegroep Cronos, en daarom geen operationeel onafhankelijk bedrijf. Inspiiro.me voldoet dus niet aan de voorwaarden van het Ambassadeurschap. Het eerstvolgende bedrijf in de rangschikking dat wél voldoet aan de voorwaarden, is het nummer twee: Ilonato. Achter Ilonato zit de eerste BigMat van Brussel. Christian Gokinan opende de bouwmaterialenwinkel in 2017 in Haren. Hij had er toen geen idee van dat de winkel in vijf jaar tijd zo hard zou groeien. Gokinan ziet daar drie verklaringen voor. “Ten eerste is er de bekendheid van het merk BigMat, dat in veel landen aanwezig is. In België was het tot nu toe alleen actief in Wallonië, met 25 verkooppunten. Ten tweede heeft de energie van ons team vruchten afgeworpen. Ten slotte maakten veel particulieren tijdens de coronacrisis gebruik van de lockdowns om werkzaamheden in hun huis uit te voeren.” Naast de particulieren zijn er ook de professionals. De eersten zijn goed voor 30 procent van de verkoop, de laatsten voor 70 procent..

In 2017 bedroeg de omzet 1,4 miljoen euro. In 2022 zal dat tot 25 miljoen euro gestegen zijn. Sinds 2019 stijgt de omzet elk jaar met 50 procent. Dat overtreft de inflatie van de materiaalprijzen, die de jongste twee jaar rond 15 procent draaide. Ook de eerste maanden van 2023 zien er bijzonder veelbelovend uit. Volgens Gokinan wordt de groei van BigMat Haren onder meer geholpen door de recente sluiting van de Makro in Machelen, die veel bezoekers trok. Aanvankelijk besloeg BigMat Haren 3.600 vierkante meter. Begin 2020 kon de Gazelle dankzij 12.000 vierkante meter extra meer materiaal opslaan en zo tegemoetkomen aan de toegenomen vraag tijdens de coronacrisis. Vandaag voelt het bedrijf zich alweer te krap binnen zijn muren.

Kinderdagverblijf

In de categorie kleine bedrijven is het nummer één meteen ook de Ambassadeur: Le Jardin D’Eden Europa, een kinderdagverblijf voor de allerkleinsten, van 0 tot 36 maanden. In december 2010 openden Eden Missioui en Yoram Buch een eerste kinderdagverblijf in Ukkel. “Aanvankelijk begonnen we met 34 kinderen. In 2014 hebben we onze capaciteit verdubbeld”, legt Eden Missioui uit. “In 2017 openden we een tweede crèche in de Europese wijk, Le Jardin d’Eden Europa, en een jaar later hadden we 107 kinderen.” In de twee crèches, die door Kind en Gezin zijn erkend, werken in totaal 25 mensen, onder wie een pedagogische psycholoog.

Tot de klanten van Le Jardin d’Eden behoren professionals, Europese ambtenaren, expats en diplomaten. Le Jardin d’Eden heeft als gevolg van de oorlog drie Oekraïense kinderen gratis opgenomen. “Wij letten vooral op de tevredenheid van de kinderen”, zegt Eden Missioui. “Als de kinderen tevreden zijn, zijn het personeel en de ouders dat ook.”

