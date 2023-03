CEO Michaël Anseeuw: ‘BNP Paribas Fortis kan nog groeien’

Michaël Anseeuw, de nieuwe CEO van BNP Paribas Fortis, is voorzichtig optimistisch over de Belgische economie: “Er komt geen uitgestelde recessie.” Hij vindt dat de grootste bank van het land, zelfs na de overname van bpost bank vorig jaar, nog kan groeien.

BNP Paribas Fortis heeft een uitstekend jaar achter de rug met een recordwinst van 3,2 miljard euro. Wat verwacht u voor 2023?

MICHAËL ANSEEUW. “We zijn voorzichtig optimistisch. 2023 wordt een overgangsjaar maar BNP Paribas Fortis verwacht geen uitgestelde recessie. We gaan uit van 0,3 procent economische groei in het eerste kwartaal en van 1 procent voor het volledig jaar. De inflatie en de hoge elektriciteitsprijzen in ons land houden een bedreiging in voor de concurrentiepositie van onze ondernemingen, tegelijk geven de Belgische bedrijven blijk van een grote weerbaarheid. We zien nauwelijks een toename van achterstallige betalingen. Onze watchlist van ondernemingen met afbetalingsproblemen groeit niet aan.”

Hoe verklaart u dat?

ANSEEUW. “De grote bedrijven hebben vorig jaar iets meer geld getrokken op hun liquiditeitslijnen. En zowel grote als kleine ondernemingen hebben vaker een beroep gedaan op factoring. Daardoor zijn de betalingstermijnen in de praktijk zelfs nog verkort, gemiddeld van zestig naar vijftig dagen. Qua werkkapitaal zit het goed. Mede daardoor blijven de Belgische bedrijven voorzichtig investeren. De kredietvraag stabiliseert op een degelijk niveau.”

Dat is goed nieuws voor u als CEO van de grootste bank van het land. Waar ziet u nog groeipotentieel?

ANSEEUW. “Wij hebben in de meeste productcategorieën een marktaandeel van 20 à 30 procent. In heel veel bancaire activiteiten is BNP Paribas Fortis de marktleider. En toch zijn er klantensegmenten waarin we nog kunnen groeien. Neem nu factoring. Door de lancering van een digitaal platform (Easy2Cash) maken we kmo’s warm voor die financieringsoplossing. We willen ook starters beter bedienen. In 2022 hebben we Hello Bank! Pro gelanceerd, een volledig digitale oplossing. Van de 18.000 starters die we als klant mochten verwelkomen, zijn er 2.300 via dat platform bij ons gekomen.”

Wat zegt dat over uw strategie 2025?

ANSEEUW. “Dat we altijd op twee domeinen blijven investeren: technologie en mensen. Wij tellen 4,5 miljoen klanten, dat is de grootste klantenbasis in dit land. We hebben vorig jaar zowel een microkrediet van 700 euro verleend als een overname van 1 miljard euro meegefinancierd. We willen op alle mogelijke manieren bereikbaar zijn: fysiek, digitaal, telefonisch,…”

U gaat nochtans nog een groot aantal kantoren sluiten. Van de huidige 340 zouden er tegen 2025 maar een 220-tal overblijven?

ANSEEUW. “De klant die fysiek contact prefereert, zal voor eenvoudige bankdiensten terecht kunnen in de 657 kantoren van bpost. Voor meer complexe producten en advies kan er een afspraak gemaakt worden met een expert in één van de kantoren van BNP Paribas Fortis. Dat worden twee serviceformules met een eigen prijsniveau dat we na de zomer zullen bekendmaken. Het voordeel voor de klant is dat hij modulair zijn pakket zal kunnen invullen, in functie van de diensten waarop hij een beroep wil doen. Nu is het nog zo dat klanten de prijs van een pakket betalen, inclusief de producten of diensten die ze niet afnemen.”

Op digitaal vlak is BNP Paribas Fortis niet meteen een voorloper. Uw concurrenten KBC en Belfius komen met hun app beter voor de dag, blijkt uit rankings van onderzoeksbureaus als Sia Partners?

ANSEEUW. “Inclusief bpost bank tellen we 2,4 miljoen actieve appgebruikers. Zij waren vorig jaar goed voor 940 miljoen transacties. Maar we willen nog beter doen. De ambitie is om tegen 2025 in de rankings van onderzoeksbureaus tot de digitale kampioenen te behoren. We blijven investeren in nieuwe features. Vorig jaar hebben we een budgetanalysemodule gelanceerd en daar maken nu al 500.000 klanten gebruik van.”

Waarom is het dan niet mogelijk om de nieuwe Spaarrekening Plus, die een hogere rente geeft, via de app te openen?

ANSEEUW. “Dat moet deze maand opgelost zijn. We hebben de Spaarrekening Plus pas op 1 februari gelanceerd. Omdat het een rekening met een hogere getrouwheidspremie is, is het vooral belangrijk dat je de rekening voor eind maart opent. In die context hebben we beslist voorrang te geven aan andere ontwikkelingen op de app. Bestaande klanten konden de rekening gemakkelijk openen via een kantoor of telefonisch via het contactcenter.”