Britse fondsen en ex-toppers Google en Deliveroo investeren in Gentse Aikido Security

Het Gentse techbedrijf Aikido Ventures, dat softwarebedrijven helpt om zich te beveiligen, haalt vijf miljoen euro kapitaal op. De ronde wordt geleid door de Britse fondsen Notion Capital en Connect Ventures. Ook enkele voormalige toppers van bekende techbedrijven als Deliveroo en Google stappen in het kapitaal.

Aikido Security nam begin dit jaar een vliegende start met een eerste zaaironde van twee miljoen euro, haast nog voor zijn software goed en wel ontwikkeld was. Tien maand later volgt een nieuwe ronde van vijf miljoen euro. Dat er best wel wat buzz rond de Gentse start-up is, blijkt uit de business angels die Aikido binnenhaalt in een ronde die wordt geleid door de Britse durfkapitaalfondsen Notion Capital en Connect Ventures.

De drie oprichters van Aikido – Willem Delbare, Felix Garreau en Roeland Delrue – zijn er trots op dat ze bekende namen konden overtuigen. Christina Cacioppo, CEO van het Amerikaanse veiligheidsbedrijf Vanta, gelooft in de Gentse start-up. Net als Patrick Pichette en Raif Jacobs van het zaaifonds Inovia Capital Precede Fund. Pichette was jaren financieel directeur bij de Amerikaanse zoekgigant Google en had daarna een topjob bij berichtensite X (het vroegere Twitter). Jacobs werkte dertien jaar voor Google, voor hij financieel directeur werd van foodtechbedrijf Deliveroo.

Toppers

Hier kunt u lezen hoe Aikido eerder al toppers uit de Belgische techwereld binnenhaalde voor de eerste kapitaalronde eerder dit jaar. De drie oprichters van Aikido hebben dan ook uitstekende connecties en referenties. Willem Delbare richtte mee het Gentse Teamleader op, Roeland Delrue werkte voor Showpad en Felix Garriau voor nexxworks.

Aikido gaat er prat op dat het dit jaar al meer dan duizend versies van zijn software installeerde. Het jonge bedrijf richt zicht tot softwarebedrijven met een software-as-a-servicemodel – bedrijven met softwareabonnementen dus. Die bedrijven beveiligen zich volgens Willem Delbare nu vaak met een reeks verspreide tools, niet altijd makkelijk voor de softwareontwikkelaars van het desbetreffende bedrijf. Die manier van werken levert veel valse veiligheidsmeldingen op.

Software die dat probleem verhelpt is vaak gericht op grote bedrijven, niet op kmo’s. Dat is het gat waar Aikido nu in springt, in een markt die gedomineerd wordt door Amerikaanse en Israëlische bedrijven. De timing zit ook goed, nu de EU-richtlijn NIS2 in nationale wetgeving wordt omgezet. NIS2 wil de Europese lidstaten digitaal en economisch weerbaarder maken door een betere beveiliging tegen cyberaanvallen en andere netwerk- en informatieproblemen.

