De Hasseltse start-up Xyzt.ai heeft een investering van 1 miljoen euro binnengehaald. Het bedrijf ontwikkelt geavanceerde software die grote hoeveelheden locatie- en sensorgegevens analyseert met behulp van artificiële intelligentie. Steden en gemeenten kunnen met die analyses conclusies trekken over de verkeerssituatie of de wegkwaliteit op een plaats.

Xyzt.ai is een start-up uit de Hasseltse Corda Campus, een plaats waar 250 bedrijven zetelen en meer dan 5.000 mensen werken. Het dataverwerkingsbedrijf werd in 2019 opgericht en zijn locatie-intelligentietechnologie wordt al door verschillende overheden wereldwijd gebruikt, waaronder de stad Hamburg, Autobahn GmbH en Texas A&M Transportation Institute.

Xyzt.ai wist daarmee nieuwe investeerders te overtuigen. The Faktory Fund, LRM en Angelwise zorgen voor een kapitaalinjectie van in totaal 1 miljoen euro. Die moet helpen om het software-as-a-service-model (SaaS) van het Limburgse bedrijf naar nog meer klanten te brengen.

Orde in de chaos

Wagens, vliegtuigen, boten en andere voertuigen zijn uitgerust met tal van sensoren en meettoestellen die grote hoeveelheden data capteren, bijvoorbeeld over de locatie, de snelheid, de acceleratie en de bandendruk. Die data worden onder meer verkocht aan landen, steden en gemeenten, maar de analyses van die gegevens zijn tijdrovend en complex vanwege de hoeveelheid en de diversiteit ervan.

“Ons platform brengt orde in die chaos en zorgt ervoor dat er gemakkelijker analyses kunnen worden gemaakt op basis van data”, lichten eigenaar-ondernemers Lida Joly en Bart Adams toe. “Steden kunnen zo in kaart brengen waar te hard gereden wordt, in welke bochten of op welke kruispunten auto’s het vaakst in de remmen gaan, of waar de wegkwaliteit slecht is. Zo kunnen ze concrete en gefundeerde acties ondernemen.”

Data van schepen

Lida Joly, de CEO van Xyzt.ai, stelt dat de software, dankzij de geavanceerde compressie-, opslag- en analysetechnieken, vanaf het begin moeiteloos meer dan 1 miljard datapunten kan verwerken. Daarnaast is de brede inzetbaarheid een extra troef voor de start-up.

“Analyses om het verkeer te optimaliseren zijn maar één van de mogelijkheden. Een andere is detectie van fraude, door bijvoorbeeld via de data van schepen na te gaan waar illegaal gevist wordt. Of als twee schepen ter hoogte van de territoriale wateren van Columbia langs elkaar varen, blijven stilliggen langs elkaar en dan verdergaan. Ook daar mag je ook vragen bij stellen.”

Groeiende vraag

De primaire focus van de technologie van xyzt.ai is de connected-vehiclemarkt, de maritieme sector en de bredere internet-der-dingen-industrie. De vraag naar zulke platformen neemt exponentieel toe omdat overheden en bedrijven inzichten willen delen en het bewustzijn willen verbeteren.

De AI-start-up verwacht daarom dat zijn speelveld in de komende jaren alleen maar groter zal worden. “In een wereld waarin data steeds meer centraal staan, wordt ons krachtige platform steeds essentiëler. AI speelt hierin een steeds belangrijkere rol, door trends en afwijkingen in data te spotten, die samen te voegen en het inzichtelijk maken te automatiseren,” vertelt CTO Bart Adams.

