Omzet bpost stabiel, winst hoger dan verwacht in tweede kwartaal

De omzet van bpost lag in het tweede kwartaal van dit jaar in lijn met dezelfde periode vorig jaar, terwijl de aangepaste operationele winst boven de prognoses van de analisten lag, meldt persagentschap Bloomberg.

De omzet van bpost bedroeg in het tweede kwartaal van dit jaar 1,03 miljard euro, of -0,8 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is iets minder dan de 1,04 miljard die analisten hadden vooropgesteld, meldt het persagentschap Bloomberg. De aangepaste operationele winst lag met 68,7 miljoen euro boven de verwachtingen van de analisten (66,1 miljoen euro). Het gaat wel om een daling met 16,8 procent tegenover vorig jaar. Ook in het eerste kwartaal was er al een gelijkaardige daling, onder meer als gevolg van hogere loonkosten in België.

Het Belgische postbedrijf spreekt donderdag nabeurs zelf van ‘goede resultaten in uitdagende omstandigheden’. Bpost gaat door een turbulente periode nadat het de afgelopen maanden moest toegeven dat er gesjoemeld werd met overheidscontracten.

Bpost trok daarom eerder dit jaar al zijn jaarwinstprognose van 240 à 260 miljoen euro in, en geeft ook donderdag geen nieuw richtcijfer. Het bedrijf is wel optimistischer over de Belgische markt: het verwacht nu een groei van de opbrengsten tussen 4 en 6 procent (initieel 3 à 5 procent) en een aangepaste winstmarge (ebit) tussen 7 en 9 procent (initieel 6,5 tot 8,5 procent). Het traditionele postvolume daalde in het tweede kwartaal in België met 8,3 procent, terwijl er bij de pakjes een stijging van het volume met 7,8 procent werd opgetekend.

Voor de Noord-Amerikaanse markt toont bpost zich dan weer iets pessimistischer, met een daling van de bedrijfsopbrengsten met minstens 10 procent, en een winstmarge tussen 4 en 6 procent.

De mogelijke financiële impact van het gesjoemel werd eerder al op 25 à 50 miljoen euro geschat. Het postbedrijf voert zelf nog een compliance onderzoek en schuift donderdag geen nieuw impactcijfer naar voren.

