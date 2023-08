Bpost met dichtgeknepen billen naar publicatie resultaten

De aandeelhouders van bpost wachten met dichtgeknepen billen de resultaten van het tweede kwartaal af, die het bedrijf donderdag nabeurs publiceert. De schade van het gesjoemel met overheidscontracten kan verder oplopen, op een ogenblik dat het management moet knokken om de omzet en de marges te verdedigen.

De beleggers zullen donderdagavond in het persbericht van bpost snel een antwoord zoeken op de volgende drie vragen. Hoe groot wordt de financiële impact van de boetes en de vorderingen die bpost boven het hoofd hangen? Hoeveel lijken vallen nog uit de kast? En vooral, hoe presteerde het bedrijf in het tweede kwartaal, temidden van een aanhoudende schandaalsfeer?

Sjoemelschade kan nog oplopen

Het jaar begon nochtans behoorlijk voor bpost. In februari liet het management weten een bedrijfswinst van 240 tot 260 miljoen euro te verwachten over 2023. Die verwachtingen kregen vaste voet onder de grond na een solide eerste kwartaal, waarin bpost iets beter presteerde dan verwacht. Op 24 april moest het bedrijf die vooruitzichten inslikken. Het gesjoemel met overheidscontracten zou bpost dit jaar 25 tot 50 miljoen euro aan bedrijfswinst kosten, leerde een eerste analyse uitgevoerd door het bedrijf zelf. Het gaat dan vooral om de overheidsconcessie om kranten en tijdschriften te verdelen, waarbij bpost de mededingingsregels zou hebben geschonden. In een aantal andere overheidscontracten zou bpost de overheid te hoge marges aangerekend hebben.

De mogelijke financiële impact van 25 tot 50 miljoen euro is nog maar een eerste schatting. Begin mei liet het bedrijf weten dat het zo snel mogelijk een duidelijke en volledige analyse zou maken van de financiële impact. Mogelijk verschaft het management donderdag al meer duidelijkheid, maar gezien de complexiteit van de diverse dossiers is dat alles behalve zeker.

Knokken om marges en omzet te verdedigen

Naast een mogelijke update over de stand van zaken aan het juridische front, maakt het bedrijf donderdag ook de resultaten van het tweede kwartaal bekend. De beleggers kunnen met iets meer vertrouwen kijken naar die resultaten in het spoor van een solide eerste kwartaal. Toch durven weinig beleggers daar de hand voor in het vuur steken, gegeven de vertragende economie en de snelle stijging van de loonkosten.

Het post- en pakjesverkeer in België zorgt nog altijd voor het leeuwendeel van de omzet en de bedrijfswinst. In het eerste kwartaal daalde het klassieke postverkeer met 8,8 procent, maar dankzij prijsverhogingen en een stijging van het pakjesverkeer steeg de vergelijkbare omzet met 3,5 procent. Het is afwachten of bpost die oefening in het tweede kwartaal kon overdoen. Concurrent DHL rapporteerde eerder deze week een dalend pakjesverkeer tussen de bedrijven, maar het pakjesverkeer naar de particuliere eindklant hield stand. Bij de klassieke postvolumes is een verdere daling met 9 tot 10 procent op jaarbasis onvermijdelijk, terwijl indexaties de loonkosten flink hoger duwen. Het zal dus opnieuw een strikte kostencontrole gevergd hebben, om de marges in de Belgische activiteiten te verdedigen.

De logistieke activiteiten in Europa en Azië zijn nog het kleinere broertje van de Belgische divisie, maar toonden in het eerste kwartaal een omzetstijging van 15 procent. Het is afwachten of bpost dat kunstje kan herhalen, want het logistieke verkeer tussen China en Europa staat onder druk. De stijging van de loonkosten weegt ook in deze divisie op de marges.

Tot slot zijn er de logistieke activiteiten in de Verenigde Staten, die voor bpost een wissel op de toekomst vormen. Dit jaar is er echter geen groei bij dochterbedrijven Radial en Landmark, omdat er overcapaciteit is op de Amerikaanse markt en omdat Amazon zijn logistiek opnieuw in eigen handen heeft genomen. In het eerste kwartaal daalde de omzet in de VS licht, bij een stabiele bedrijfswinst. Het is afwachten wanneer bpost in de VS opnieuw met groei kan aanknopen.

Kans op doorstart is klein

De kans is dus klein dat bpost donderdag een nieuwe start neemt. Er hangen het bedrijf nog te veel juridische claims boven het hoofd, waarvan de kostprijs hoger kan oplopen dan het vandaag inschat. Op operationeel niveau weert het bedrijf zich als een duivel in een wijwatervat, maar door de niet-aflatende krimp van de postvolumes, de snelle stijging van de loonkosten en de vertraagde groei in het pakjesverkeer blijft bpost in het defensief. Om voldoende snel te vervellen van een klassiek postbedrijf naar een slagvaardig logistiek bedrijf, heeft bpost meer dan ooit nood aan een stabiel management, een sterke raad van bestuur en aandeelhouders die een duidelijke strategie ondersteunen. Die voorwaarden blijven echter onvervuld, wat een doorstart zeer moeilijk maakt.

De beurswaarde van het bedrijf is intussen verschrompeld tot 860 miljoen euro. Sinds de beursgang in 2013 verloor het aandeel ruim 70 procent van zijn waarde. Met inbegrip van dividenden kijkt de belegger van het eerst uur aan tegen een verlies van ongeveer 45 procent. In deze ingeklapte beurskoers zit intussen veel slecht nieuws verrekend, maar een snel herstel is weinig waarschijnlijk. Eerst moet de stal uitgemest worden, pas daarna kan het bedrijf langzaam het vertrouwen van de beleggers herwinnen worden door solide resultaten neer te zetten, kwartaal na kwartaal. Voor zover er donderdagavond geen nieuwe lijken uit de kast vallen.