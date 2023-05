Wat is het huurrendement in uw gemeente? Zoek het op deze kaart op

In welke gemeenten halen verhuurders het hoogste huurrendement? Wat is de mediane verhuurprijs in uw gemeente? En hoe zit het er met verhuurrisico? U vindt het antwoord op deze kaart.

Het (theoretische) brutohuurrendement is de verhouding van de jaarlijkse huuropbrengst en de aankoopprijs (inclusief taksen en kosten). Voor het gros van de gemeenten schommelt het brutohuurrendement tussen 3 en 5 procent. Maar er zijn ook uitschieters. In Knokke-Heist komt het vastgoeddatabureau SmartBlock uit op een brutohuurrendement van slechts 1,94 procent. Knokke is dan ook een atypische woningmarkt, met extreem hoge verkoopprijzen en een verhuurmarkt die zich vooral richt op vakantieverhuur. Zottegem is een ander extreem voorbeeld. Voor die Oost-Vlaams gemeente berekende SmartBlock het brutohuurrendement op 6,25 procent.

De Brusselse gemeente Elsene is de duurste huurmarkt met een mediane huurprijs van bijna 2.000 euro. Het piepkleine Mesen, in West-Vlaanderen, is de goedkoopste gemeente om te huren (550 euro).

Het huurrisico berekent SmartBlock aan de hand van een combinatie van marktfactoren (ratio huurders/eigenaar, marktimago enzovoort) en sociaaleconomische parameters (bevolkingsevolutie, mediane inkomens enzovoort). Een hoog huurrendement weerspiegelt vaak ook een hoger risico. Tervuren komt naar voren als de gemeente met het laagste verhuurrisico (1,32 op een schaal van 1 tot 5).

