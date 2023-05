Vlaams groen licht voor volgende testfase in project dat kinderopvang en kleuterschool in elkaar doet overlopen

De Vlaamse regering heeft vrijdag groen licht gegeven aan ministers Hilde Crevits en Ben Weyts om de volgende stap te zetten in hun proefprojecten rond de zogenaamde ‘doorgaande lijn’. Daarmee wil de regering nagaan of en hoe de afstand tussen de kinderopvang en het kleuteronderwijs verkleind kan worden.

Sinds januari 2022 lopen in Vlaanderen en Brussel twaalf proefprojecten waar kinderopvang en kleuterschool naadloos in elkaar overlopen, bericht het persagentschap Belga. Aan het einde van de zomer loopt de eerste testfase af. “Samen met collega minister Ben Weyts heb ik nu een tweede fase laten goedkeuren, waarbij we de regelgeving in het Vergunningsbesluit luwer maken op basis van de drempels die de kinderopvanginitiatieven en kleuterscholen in de eerste fase hebben ervaren”, zegt minister van Welzijn Crevits.

Dankzij de principiële goedkeuring die de regering vrijdag heeft gegeven, zal de tweede fase kunnen ingaan op 1 september en eindigen op 31 december 2024. “We nemen de tijd voor deze proeftuinen, die geëvalueerd zullen worden in 2025”, aldus minister van Onderwijs Weyts. “Het is belangrijk om grondig na te gaan wat werkt en wat niet werkt.”

Elk project ontvangt voor de periode van drie jaar waarin de ‘doorgaande lijn’ wordt uitgeprobeerd een subsidie van 45.000 euro op jaarbasis. Als die slagen, kijken de ministers richting een bredere implementatie van het systeem in Vlaanderen. (Belga)

