‘Laat bedrijven investeren in kinderopvang voor werknemers’

Om het tekort aan kinderopvangplaatsen in Vlaanderen te counteren stelt werkgeversorganisatie Voka, samen met Helan Kinderopvang, voor om bedrijven rechtstreeks te laten investeren in kinderopvang voor hun werknemers. Bedrijven willen betalen voor extra plaatsen, klinkt het maandag in Het Laatste Nieuws en De Morgen.

Vlaanderen kampt met een tekort van zo’n 7.000 plaatsen in de kinderopvang. Dat laat zich ook op de arbeidsmarkt voelen, want voor veel werknemers met kinderen vormt een gebrek aan kinderopvang een probleem. Tegelijk is het ook voor ouders die op zoek zijn naar werk een extra drempel. Want wie gaat er ondertussen voor de kinderen zorgen?

Door bedrijven dit rechtstreeks te laten financieren, kan extra capaciteit worden gecreëerd, luidt het voorstel van Voka en Helan. Nu bestaat al de mogelijkheid om de creatie van kinderopvang fiscaal af te trekken voor bedrijven, maar de opvangplaats moet dan op de werkplek zelf worden gecreëerd. Dat is voor veel ondernemingen een drempel, luidt het in de krant. Ook gezinnen verkiezen kinderopvang in de buurt van hun woonst, in plaats van op het werk.

De nieuwe opvangplaatsen zijn geen concurrentie voor de bestaande, klinkt het nog, ze creëren wel extra capaciteit. (Belga)