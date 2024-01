Vakbonden dienstencheques dienen stakingsaanzegging in

De vakbonden in de sector van de dienstencheques hebben een stakingsaanzegging ingediend, zo maakten ze vrijdag bekend. De actie komt er nadat twee werkgeversorganisaties eenzijdig twee cao’s opzegden, over de eindejaarspremie en de toeslag bij economische werkloosheid. ‘Op 7 februari verzamelen we onze afgevaardigden in Brussel en zullen we concrete acties plannen’, klinkt het vrijdag bij ABVV, ACV en ACLVB.

Het nieuws kwam in volle kerstvakantie als een verrassing: Federgon en DCO Vlaanderen zegden eenzijdig twee sectorale cao’s op. Volgens de federaties was de situatie financieel niet meer houdbaar en hadden ze geen andere keuze dan de cao’s pro forma op te zeggen. Ze toonden zich wel bereid om met de vakbonden te onderhandelen over nieuwe sectorale cao”s.

De vakbonden op hun beurt reageerden furieus en spraken van een ‘oorlogsverklaring’. De huishoudhulpen, die al onder de laagste lonen vallen, dreigen door het opzeggen van de cao premies te ontlopen. De bonden wijzen erop dat het sectoraal fonds dat de eindejaarspremie betaalt, nochtans aan het groeien is. ‘Een dergelijke houding (van de werkgevers, red.) is ongezien en een inbreuk op alle regels inzake het sociaal overleg (…) Bovendien schept dit een gevaarlijk precedent, dat zou kunnen overslaan naar andere sectoren. De vakbonden kunnen dus niet anders dan krachtig reageren’, klinkt het in een persbericht van het gemeenschappelijk vakbondsfront ter verantwoording van de stakingsaanzegging.

De bonden verwerpen ook de ‘klaagzang’ van de werkgevers dat het water hen aan de lippen staat. ‘Er zijn inderdaad sommige, vooral kleinere non-profit bedrijven, die het moeilijk hebben. Maar 80 procent van de huishoudhulpen werkt in een winstgevend dienstenchequebedrijf’, aldus de bonden. Ze roepen de regionale ministers van Werk op om hun verantwoordelijkheid te nemen ten voordele van de huishoudhulpen, ‘zowel wat betreft het gebruik van overheidsgeld als de kwaliteit van het werk.’

