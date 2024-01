De dienstencheques bestaan 20 jaar. Het systeem van de huishoudhulp via dienstencheques werd in twee decennia tijd een onverhoopt succes. HR- en uitzendconcern Randstad-Tempo-Team was vanaf het eerste uur betrokken bij de uitrol van het dienstenchequesysteem. Hun arbeidsmarktexpert Jan Denys was erbij en gaf commentaar in de studio van Kanaal Z. Bekijk het gesprek hier.

Lees ook: