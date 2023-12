België moet efficiënter bestuurd worden, maar dat betekent niet dat de regio’s meer bevoegdheden moeten krijgen, volgens staatssecretaris Thomas Dermine (PS). Er mogen best wel regionale bevoegdheden opnieuw naar het federale niveau verhuizen, zegt hij in Trends Talk van deze week. “We hebben de kinderbijslag naar de regio’s overgebracht. Was dat echt efficiënt?”

“Ik ben voor sterke regio’s. Dat deel ik met de N-VA. Maar ik ben ook niet tegen België. En ik ben voor meer efficiëntie. En meer efficiëntie is niet altijd: alles naar de regio’s.” Dat zegt Thomas Dermine dit weekend in Trends Talk. De federale staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen geldt als kroonprins bij de Waalse Parti Socialiste. Analisten zien in hem de volgende Waalse minister-president, een voorspelling die hij overigens niet ontkracht in Trends Talk.

De uitspraak van Dermine klinkt als een signaal voor N-VA, die aanstuurt op confederalisme. Dermine daarentegen zegt dat herfederaliseren van regionale bevoegdheden moet kunnen, zolang dat de efficiëntie dient. Hij neemt de kinderbijslag als voorbeeld. “We hebben dat naar de regio’s overgebracht. Maar was dat echt efficiënt? Nu hebben wij drie aparte administraties, met drie aparte IT-systemen voor een beleid dat niet zoveel verschilt tussen Wallonië en Vlaanderen.”

‘Diversiteit is rijkdom’

Wat Vlaanderen zelf doet, doet het lang niet altijd beter, aldus Dermine, die verwijst naar het PFAS-schandaal in Zwijndrecht, het drugsgeweld in Antwerpen en het aftakelende Vlaamse onderwijs, zonder echter de problemen in Wallonië te ontkennen. “Er zijn veel dingen die we van Vlaanderen kunnen leren”, zegt Dermine. “De diversiteit van ons land, het feit dat we verschillende talen spreken, is echt een bron van rijkdom voor ons land. Het is stom dat wij van de kracht van ons land – de diversiteit – een zwakte hebben gemaakt.”