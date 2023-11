Tesla wil een nieuwe wagen produceren die 25.000 euro zal kosten. Het gaat om een elektrische SUV die gebouwd zal worden in een fabriek vlakbij Berlijn, volgens Reuters.

Tesla-CEO Elon Musk kondigde het plan vorige week aan toen hij de Tesla-fabriek in het Duitse Gruenheide bezocht, schrijft Reuters maandag. Het persagentschap heeft het nieuws van een niet nader genoemde bron vernomen. Volgens het rapport heeft Musk niet gezegd wanneer de productie zou beginnen.

Het bezoek van Musk en het nieuws van een betaalbaar, lokaal geproduceerd model voor Europa komt een maand nadat de Europese Unie officieel een onderzoek heeft ingesteld naar de subsidies die China heeft verleend aan fabrikanten van elektrische voertuigen in het land. Tesla exporteert zijn Model 3 wereldwijd vanuit zijn fabriek in Sjanghai en behoort tot de autofabrikanten die waarschijnlijk hebben geprofiteerd van door de staat gestuurde maatregelen. De Model 3-sedan is het goedkoopste model van Tesla en wordt verkocht vanaf 42.990 euro in Duitsland.

Veelbelovende budgetmarkt

De nieuwe SUV moet ervoor zorgen dat Tesla kan inspelen op een goedkoper segment van elektrische auto’s. Dat lageprijssegment wordt in Europa steeds aantrekkelijker voor autobouwers. De vraag naar elektrische auto’s neemt namelijk af en onder meer Duitsland is gestopt met de subsidiëring van elektrische auto’s. Vlaanderen daarentegen wil met een nieuwe subsidie particulieren overtuigen elektrische auto’s te kopen, maar alleen als die minder dan 40.000 euro kosten.

Autofabrikanten haasten zich om de kosten te verlagen en aantrekkelijke, betaalbare elektrische voertuigen te maken die kunnen concurreren met Chinese merken zoals BYD, Nio en MG.

Stellantis, de Frans-Italiaans-Amerikaanse autobouwer van onder meer Citroën, Peugeot en Fiat, begon vorige maand met het noteren van reserveringen voor een elektrische Citroën C3, die 23.300 euro zal kosten. Het daagt daarmee de populaire Dacia Spring uit, die in Frankrijk te koop is vanaf 20.800 euro. Ook Europa’s grootste autofabrikant, Volkswagen AG, heeft plannen om een batterijmodel onder 25.000 euro op de markt te brengen tegen 2025.

Loze beloftes

Duitsland is een relatief duur land voor productie wegens de hoge lonen en energiekosten. Bovendien heeft Tesla moeilijkheden ondervonden in zijn Gruenheide-fabriek, van zorgen over het watergebruik tot toenemende spanningen rond werkomstandigheden en zijn felle verzet tegen vakbonden. De fabriek herbergt Tesla’s zogenaamde giga-presstechnologie, waarmee het bedrijf naar eigen zeggen elektrische voertuigen goedkoper kan produceren met minder onderdelen.

Musk heeft al lange tijd aangekondigd een goedkopere elektrische auto te willen bouwen. In 2018 noemde hij de ambitie en die werd herhaald in 2020. Musk heeft een geschiedenis van het missen van deadlines en levertijden. De Cybertruck, een elektrische pick-up, loopt al jaren vertraging op, net als de lancering van aangekondigde software die Tesla’s autonoom laten rijden.

