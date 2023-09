Volkswagen vermindert de productie van elektrische voertuigmodellen in twee Duitse fabrieken vanwege afnemende vraag in Europa en overheidssubsidies die in Duitsland zijn verminderd.

De productie van de elektrische Volkswagen ID.3 en Cupra Born wordt verminderd. Nog tot 16 oktober zal Volkswagens belangrijkste fabriek voor elektrische voertuigen in Zwickau minder auto’s van de band laten rollen. De productie van de ID.3 in een kleinschalige fabriek in Dresden zal gedurende de eerste twee weken van oktober worden stopgezet. Volkswagen voert gesprekken met lokale vakbondsvertegenwoordigers over hoe de productie in Zwickau, gelegen nabij de Tsjechische grens, zal herstarten in de tweede helft van oktober, dat zei een woordvoerder aan Bloomberg.

De vraag naar elektrische voertuigen in Europa is de afgelopen maanden belemmerd door hogere energie-, levens- en financieringskosten, evenals aanhoudende zorgen van consumenten over de oplaadinfrastructuur en de actieradius van de batterij. De beslissing van de Duitse regering om deze maand de subsidies voor elektrische auto’s in bedrijfsvloten stop te zetten, leidde tot een stijging van 171% in nieuwe EV-registraties in augustus vergeleken met het voorgaande jaar, volgens de Duitse VDA-auto-lobby.

Ontslagen

In die context heeft Duitsland maandenlang campagne gevoerd om het gebruik van interne verbrandingsmotoren uit te breiden onder de klimaatplannen van de Europese Unie door het gebruik van zogenaamde e-brandstoffen.

Volkswagen ontsloeg eerder deze maand 269 tijdelijke werknemers in Zwickau. Het waren allemaal werknemers met jaarcontracten die binnenkort afliepen. De bestellingen voor bedrijfsauto’s zijn gedaald na het stopzetten van de subsidie. Ze maakten ongeveer 70% uitmaakten van de elektrische voertuigen van het merk Volkswagen die in Zwickau werden geproduceerd,

