Na twee jaar uitstel krijgt het nieuwste Tesla-model, de Cybertruck, een leveringsdatum. Op 30 november krijgen de eerste klanten hun elektrische pick-up en het bedrijf zal dan ook de prijs aankondigen tijdens een evenement. Tesla-CEO Elon Musk geeft toe dat zijn bedrijf de productie van het model sterk heeft onderschat.

Eind volgende maand maakt Tesla alle details bekend over zijn Cybertruck. Het model werd in 2019 aangekondigd, maar de levering is als gevolg van de coronapandemie en moeilijkheden met de productie meermaals uitgesteld. Oorspronkelijk zou de auto in 2021 verschijnen. Vier jaar geleden werd een prijs van omgerekend 37.745 euro genoemd, maar het is sterk de vraag of die overeind blijft. Op 30 november, de dag van de eerste leveringen, deelt de Tesla de details.

Op de kwartaalresultatenconferentie van Tesla woensdagavond benadrukte CEO Elon Musk dat hij de verwachtingen wilde temperen, omdat de start van de productie voor de Cybertruck buitengewoon moeilijk is. Musk zegt dat Tesla mikt op een kwart miljoen Cybertrucks per jaar, maar dat zal pas na 2024 gebeuren. Hij bevestigde dat meer dan 1 miljoen mensen de pick-uptruck hebben gereserveerd.

“We hebben ons eigen graf gegraven met de Cybertruck”, geeft de CEO van Tesla toe. “De Cybertruck is een van die speciale producten, die je maar zelden ziet. Die zijn gewoon ontzettend moeilijk om op de markt te brengen, om volume mee te bereiken en om winstgevend te zijn.”

Verhoogde druk

In de afgelopen maanden zijn al Cybertrucks op de weg verschenen en regelmatig doken er foto’s van de wagen op sociale media op. Het ging om radiogestuurde modellen of prototypes. Het bedrijf had eerder gezegd dat er in het derde kwartaal een leveringsevenement zou zijn, maar dat gebeurde nooit. Eerder dit jaar zei Tesla dat er in de zomer een beperkte productie van het model zou zijn. De massaproductie in zou 2024 beginnen. Tesla slaagde er naar eigen zeggen in ten minste één Cybertruck in juli in de fabriek te produceren.

De druk op de Amerikaanse automaker werd al meermaals verhoogd door de aandeelhouders. Zij merken op dat het al even geleden is dat Tesla een nieuw model op de weg heeft laten rijden. De Tesla Model S dateert van 2015, de Model X van 2015, in 2017 verscheen de goedkopere Model 3 en als laatste in 2020 de Model Y-SUV. In de afgelopen vijf dagen zakte het Tesla-aandeel ruim 15 procent, maar het aandeel staat al maanden onder druk.

Sinds de oorspronkelijke aankondiging van de Cybertruck hebben andere autofabrikanten hun achterstand ingehaald door hun eigen elektrische pick-uptrucks uit te brengen, waaronder Ford met de F-150 Lightning. Ondanks de vertragingen en de enorme ruitenwisse,r die volgens experts vermoedelijk het uiteindelijke ontwerp niet haalt, blijft er veel interesse in het model.



