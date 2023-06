‘Tegen 2030 zijn per werkdag 100 nieuwe publieke laadpalen nodig’

Door de vergroening van het bedrijfswagenpark verwacht de autosector dat er tegen 2030 2 miljoen elektrische voertuigen in België zullen rondrijden. Dat betekent ook dat er meer laadinfrastructuur nodig is, ofwel 100 laadpalen per dag. Door de vergroening van het bedrijfswagenpark verwacht de autosector dat er tegen 2030 2 miljoen elektrische voertuigen in België zullen rondrijden. Dat betekent ook dat er meer laadinfrastructuur nodig is, ofwel 100 laadpalen per dag.

Sectorfederatie Mobia is bezorgd om de hoeveelheid laadpalen in ons land. “We verwachten dat er tegen 2030 200.000 publieke laadpunten nodig zijn in België. Nu zijn er dat 30.000. Nog 170.000 te gaan” of honderd per werkdag, berekende Mobia, de koepelfederatie boven Febiac, Traxio en Renta die respectievelijk de autoconstructeurs, de lease- en verhuurmaatschappijen en de garagesector vertegenwoordigen.

Het is niet de eerste keer dat de sector de noodklok luidt over de laadinfrastructuur in ons land. Feit is dat de vergroening van het wagenpark snel gaat, in het bijzonder bij de bedrijfswagens waar vanaf 1 juli het fiscaal voordeel voor modellen op benzine en diesel wordt afgebouwd. Elektrische wagens zullen deels thuis of op het werk geladen worden, maar ook aan publieke laadpunten, waarschuwt Mobia. “Niet iedereen beschikt namelijk over een eigen oprit of werkt voor een werkgever met parking voor de deur.”

Tandje bijsteken

De koepelfederatie roept gewestregeringen en lokale besturen op om nu alles uit de kast te halen. “Installatiebedrijven en uitbaters van laadpalen steken al een hele tijd een tandje bij en kunnen dit tempo de volgende jaren naar verwachting aan. Ze botsen echter vaak nog op beperkingen op vlak van aansluitvermogen, vergunningen en aanbestedingen en op scepsis vanwege beheerders van gebouwen of publiek toegankelijke parkings”, zegt Mobia.

Vlaanderen telt nu meer dan 25.000 (semi)publieke laadpunten, zegt het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. De Vlaamse regering wil dat de teller tegen 2025 op 35.000 laadpalen staat. Elke 25 kilometer moet er snelle of ultrasnelle laadinfrastructuur langs grote verkeersassen komen.

Lees ook: