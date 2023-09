Rusland voert verbod in op export van diesel en benzine: ‘Veel hangt af van de tijdslijn’

Rusland voert tijdelijk een verbod in op de export van diesel en benzine. De ban is ingegaan op 21 september, maakte de Russische overheid bekend. De vrees dat het Kremlin zijn olievoorraden als wapen inzet, als vergelding voor de westerse sancties, neemt toe, schrijft de Britse zakenkrant Financial Times.

Rusland stelde het exportverbod naar eigen zeggen in, omdat sommige regio’s van het immense land de voorbije weken zelf kampten met brandstoffentekorten. Dat zouden de lokale groothandelaars beginnen te voelen.

De dieselprijzen in Europa stegen donderdagavond na de aankondiging met bijna 5 procent, tot boven de 1.010 dollar per ton. De prijzen voor ruwe olie maakten eerdere verliezen ook ongedaan. De prijs van Brent-Noordzeeolie – de internationale benchmark – steeg met 1 procent, tot 94 dollar per vat. Ook de Aziatische dieselprijzen klommen hoger na de verrassende aankondiging van Rusland.

Geen einddatum

Hoewel Rusland geen einddatum heeft gegeven voor het exportverbod, is de verwachting dat het kort zal zijn.

“Veel zal afhangen van hoelang Rusland het verbod op de export van brandstof handhaaft”, zegt Vivek Dhar, analist van de Commonwealth Bank of Australia, aan het persagentschap Bloomberg. Dhar wijst op de uitzonderingen op het exportverbod: “De onmiddellijke impact zal worden getemperd doordat Rusland toestaat dat bepaalde brandstofvrachten worden uitgevoerd, als de Russische spoorwegen ze eerder hebben goedgekeurd, of als ze laadpapieren hebben voor vervoer over zee.”

OPEC+

Rusland is een van ’s werelds grootste leveranciers van diesel en een belangrijke producent van ruwe olie. Het land verscheepte van januari tot half september meer dan één miljoen vaten ruwe olie per dag, met Turkije, Brazilië en India als zwaarwegende afnemers.

De export van ruwe olie is al flink teruggeschroefd in het kader van een overeenkomst met Saudi-Arabië en het oliekartel OPEC+. De overeengekomen productieverlaging heeft bijgedragen aan een stijging van de olieprijzen met 30 procent sinds juni.

