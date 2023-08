Delhaize richt in de Brusselse gemeente Vorst een nieuw distributiecentrum voor thuisleveringen in. Vanaf het najaar van 2024 zou het een verdubbeling van de e-commercecapaciteit moeten opleveren. Toch is thuislevering nog niet winstgevend en het kan lijken alsof de supermarktgroep concurreert met haar zelfstandige franchisenemers. Retailexpert Pierre-Alexandre neemt het onder de loep.

Bij de bekendmaking van zijn jongste kwartaalresultaten stak Ahold Delhaize niet onder stoelen of banken dat e-commerce steeds belangrijk wordt voor het bedrijf. Thuislevering en het ophalen van boodschappen in de supermarkt zijn populairder geworden tijdens de coronacrisis. De vraag blijft ook toenemen, daar waar het succes van andere trends van tijdens de pandemie – zoals videovergaderingen – tegen limieten aanbotst.

Om de dienstverlening van thuisleveringen uit te breiden en meer tijdslots te kunnen aanbieden aan klanten, was er behoefte aan een nieuw distributiecentrum. Momenteel beschikt Delhaize al over een groot e-commercedistributiecentrum in het Antwerpse Puurs. Daarnaast heeft de supermarktketen drie regionale distributiecentra, in Gent, Drogenbos en Luik, voor thuisleveringen en afhaalbestellingen in de Collect-punten.

“De centra in Puurs en Vorst zullen in staat zijn het hele land te bedienen”, zegt Chloë Thoelen, bij Delhaize verantwoordelijk voor e-commerce. De retailer maakt zich sterk dat hij zijn thuisleveringsdiensten in 97 procent van België kan aanbieden en daardoor de marktleider is. Pierre-Alexandre Billiet, retailexert bij Gondola, stelt zich vragen bij die bewering. “Op dit moment zijn er nog geen duidelijke cijfers over het marktaandeel in België. Maar wat zeker is, is dat de e-commercemarkt op het punt staat zich te ontplooien.”

Voorsprong uitbouwen

Billiet vindt dat Ahold Delhaize de beste kaarten heeft om de marktleider te worden in ons land. “Ahold Delhaize heeft al bijzonder veel kennis opgebouwd in dit segment, zowel in Nederland als in de Verenigde Staten. Dat neemt al een deel van de kosten weg, waar andere supermarkten nog voor grote investeringen staan. Ahold Delhaize wil graag een voorsprong uitbouwen op zijn concurrenten in België.” Nog volgens de expert heeft voeding vandaag een marktaandeel van 4,5 procent in de Belgische e-commercesector. Volgens verwachtingsmodellen kan dat aandeel groeien tot 25 procent.

De voorbije jaren zagen we dat kleinere merken, zoals Gorilla, zich in België waagden aan thuislevering van artikelen uit de supermarkt. “Veel van die kleinere spelers waren hun tijd te ver vooruit of leden onder de hoge kosten van zulke e-commerceactiviteiten. Dat geldt al helemaal voor een land met hoge loonkosten, zoals België. Inmiddels is het voor veel grotere supermarktketens duidelijk dat levering aan huis een lucratieve groeimarkt is. Carrefour heeft daarom in het buitenland al bedrijven overgenomen, zoals de Franse maaltijdenleverdienst Dejbox en de Roemeense e-commercesupermarkt Bringo. Alleen heeft Carrefour moeite om in ons land zijn distributie op orde te krijgen.”

‘Delhaize kan met zijn Collect-dienst zijn aangename winkelbeleving veel meer uitspelen dan Colruyt’ Pierre-Alexandre Billiet, retailexpert Gondola

“Lidl en Aldi lijken eerder af te wachten, en de vraag is ook of thuislevering wel even goed aansluit bij hun businessmodel. Maar als ze toch voor levering willen gaan, hebben ze allebei de middelen en de omvang om snel stappen voorwaarts te nemen. Het is dus logisch dat Ahold Delhaize niet aarzelt en een versnelling hoger schakelt.”

(Nog) niet winstgevend

Op dit moment is thuislevering voor Delhaize nog geen winstgevende activiteit, en het is moeilijk te voorspellen wanneer dat zal veranderen, zegt Pierre-Alexandre Billiet. “In stedelijk gebied zijn de kosten voor thuislevering het meest draaglijk. Daarom richt Delhaize zijn pijlen op Brussel met een nieuw distributiecentrum in Vorst.”

Leveringen zullen meer kosten met zich brengen buiten de grotere steden, maar Billiet wijst op mogelijke oplossingen. “Het is interessant dat Delhaizes model bestaat uit twee luiken: enerzijds levering aan huis en anderzijds het ophalen van boodschappen in de supermarkt. Dat laatste doet Colruyt al jaren met Collect&Go, alleen kan Delhaize zijn aangename winkelbeleving veel meer uitspelen dan Colruyt. Met een tweeledige aanpak heeft Delhaize de nodige flexibiliteit om zijn strategie op termijn kostenefficiënt uit te bouwen, zowel in als rondom de steden.”

‘Geen eigen concurrentie’

Delhaize maakte in maart bekend dat het zijn 128 supermarkten wil verkopen aan zelfstandige uitbaters en dat brengt al maandenlang veel onvrede teweeg bij de vakbonden. Deze zomer stelde het de eerste vijftien franchisenemers voor. Op dit moment zijn er al 636 zelfstandige AD Delhaizes, Proxy Delhaizes en Shop & Go-winkels.

‘Een zelfstandige uitbater van een supermarkt uit een retailgroep die niet in e-commerce investeert, is passé’ Pierre-Alexandre Billiet, retailexpert Gondola

Volgens communicatiedirecteur Roel Dekelver vormen de investeringen in e-commerce geen rechtstreekse concurrentie met de eigen franchisenemers. “Het gaat om een complementair aanbod. Er is bijna niemand die alleen online bestelt”, benadrukt hij. “Door in te zetten op e-commerce doen we aan klantenbinding.” Precieze financiële cijfers over de e-commerceactiviteiten maakt Delhaize niet bekend, maar volgens Dekelver genereren ze evenveel omzet als “zes tot zeven supermarkten”.

Delen in de omzet

“De leveringen en de ophaaldiensten van Delhaize zijn juist een troef voor die zelfstandige supermarkten, want het lokt meer mensen – potentieel nieuwe klanten – naar de supermarkt”, stelt Pierre-Alexandre Billiet. “Een zelfstandige uitbater van een supermarkt uit een retailgroep die niet in e-commerce investeert, is passé.”

De retailexpert maakt nog een andere bedenking over de voorwaarden die Delhaize oplegt aan zelfstandige supermarkten. “De vraag is of onze zelfstandigen onderhevig zijn aan een hard model waarin franchisehouders enkel profiteren van de extra faciliteiten, zonder meer, of dat ze ook mee in de omzet van e-commerce delen. Zij nemen immers met hun personeel deel aan de dienstverlening voor het ophalen van boodschappen. Ik denk dat het aan elke individuele uitbater is om voor zichzelf in te schatten of de voordelen genoeg opwegen tegen de nadelen.”

Roel Dekelver, communicatiedirecteur bij Ahold Delhaize, zegt aan Trends dat Ahold Delhaize op dit moment niet uitgebreid wenst te communiceren over de contractvoorwaarden van franchisehouders met betrekking tot ophaaldiensten. “We willen de Collect-service in onze supermarkten voortzetten en uitbouwen, maar we gaan uiteraard op termijn bekijken met de zelfstandige uitbaters hoe dat wordt georganiseerd. Op dit moment is dat nog niet aan de orde. We zullen erover communiceren zodra dat mogelijk is.” “We willen nu vooral met onze leveringen inzetten op een schaalvoordeel. Op dit moment is de dienst nog niet winstgevend, maar hoe meer klanten we werven, hoe lager de kosten per bestelling zullen zijn en hoe rendabeler het wordt.”

