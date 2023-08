Delhaize heeft maandag de overname bekendgemaakt van de eerste 15 supermarkten door zelfstandige ondernemers. Om welke het gaan, leest u onderaan dit artikel. Voor elk van de 128 supermarkten is al minstens één kandidaat-overnemer.

Delhaize heeft een akkoord bereikt over de overname van vijf van zijn supermarkten. Bij de overgang behouden alle medewerkers van de betrokken supermarkten hun baan en hun huidige loon- en arbeidsvoorwaarden. Daarnaast betaalt de keten aan zijn winkelmedewerkers een zogenoemde transitiepremie van 1.500 euro die verhoogd wordt met 100 euro per jaar anciënniteit. Resterende overuren worden overgenomen of uitbetaald. Daarnaast behouden medewerkers in tijdskrediet hun huidige premies.

Op dit moment heeft zich voor alle supermarkten in eigen beheer ten minste één kandidaat aangemeld en voor 90 procent zijn er ten minste twee kandidaat-overnemers. De komende maanden komen er op geregelde tijdstippen nieuwe aankondigingen over overnames, zegt Delhaize in zijn persbericht. Eerder raakte al bekend dat Delhaize met 400 kandidaat-overnemers in gesprek was.

Overgangsfase

Nog volgens de retailketen gaat met de overnames een grondige selectie gepaard “met het oog op het garanderen van een duurzame toekomst voor elke supermarkt”. Er is ook in een fase van begeleiding voorzien voor de overnemer en zijn personeel. De overnemer wordt in de weken voor de overname bijgestaan door Delhaize.

Dat staat ook in de komende weken de nieuwe eigenaars te wachten van de eerste 15 supermarkten die door zelfstandigen worden uitgebaat. Vijf van die overnemers baten op dit moment ook al andere Delhaize-supermarkten uit. Vijf andere hebben geen ervaring met supermarkten van Delhaize en de overige vijf overnemers zijn medewerkers van Delhaize.

Eerder kreeg Delhaize nog kritiek te verwerken in een brief van een aantal kandidaat-overnemers. Daarin schreven ze dat de voorwaarden van de supermarktketen te streng zijn en dat die de potentiële winstmarges voor zelfstandige overnemers verkleinen. Delhaize zou ook te weinig informatie verstrekken waarop ondernemers een businessplan kunnen maken en de voorwaarden zouden te weinig bespreekbaar zijn.

15 supermarkten

Delhaize maakt ten slotte bekend om welke vestigingen het gaat en wie de nieuwe zaakvoerder wordt. De volledige lijst vindt u hier.

Naam supermarkt Naam overnemer Ieper Annelies Himpens Izegem Bjorn Hongenae Knokke Kris Bonne Denderleeuw Stijn Van Der Weeën Grimbergen Frédéric Van Wayenbergh Ronse Edouard Deprez Deurne Wim Vercammen & Kelly Vangeninden Wilrijk Guillaume Demeure Hankar Mathieu Van Heuverswyn & Hadrien de Cartier Mutsaard Farid El Kadri Boondael Anne Lefebvre Flagey Diego Louwers & Carlos Courtois Nijvel Bernard & Amédéo Courcelles Bouffioulx Benoit Barbier Recogne Jérôme Jamart

Lees ook: