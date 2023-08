Stakingen bij Delhaize wegen op omzet Ahold Delhaize in tweede kwartaal

De stakingen bij Delhaize in België, en in mindere mate weer- en kalendereffecten, hebben tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een negatieve impact van zowat 0,7 procentpunt gehad op de omzet van het Nederlandse supermarktconcern Ahold Delhaize.

Het nieuws raakte woensdag bekend uit de kwartaalresultaten die Ahold Delhaize voorbeurs publiceerde. Ahold Delhaize boekte tijdens het tweede kwartaal een omzet van ruim 22 miljard euro, een stijging met 4,3 procent bij constante wisselkoersen. Voor de VS ging het om een toename met 2,7 procent tot ruim 13,6 miljard euro, in Europa om een stijging met 7,0 procent tot 8,45 miljard euro. Zonder de impact van de stakingen in België zou de omzet in Europa met 7,6 procent gestegen zijn, aldus het bedrijf.

De onderliggende operationele winst steeg met 4,4 procent tot 904 miljoen euro. Analisten gepolst door Bloomberg hadden gemiddeld genomen gerekend op een operationele winst van zowat 870 miljoen euro. Netto daalde de winst met 19,9 procent tot 0,48 euro per aandeel, deels het gevolg van een afboeking van 108 miljoen euro op de supermarkten in België.

‘Goede weg’

Volgens topman Frans Muller lijkt de inflatie ondertussen over haar hoogtepunt heen. Over de situatie bij Delhaize in België zegt hij “vertrouwen te hebben dat het management team op goede weg is”. Delhaize maakte begin maart bekend in België al zijn 128 supermarkten in eigen beheer te verzelfstandigen en inmiddels werden de eerste 15 overnemers voorgesteld. Al heeft Delhaize nog een lange weg te gaan

Ahold Delhaize trekt de prognose voor de vrije kasstroom voor dit jaar op. Het concern verwacht nu dat die zal uitkomen tussen 2,0 miljard euro en 2,2 miljard euro, waar eerder nog uitgegaan werd van zowat 2,0 miljard euro. Ahold Delhaize bevestigt de overige verwachtingen voor dit jaar.

