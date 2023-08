De eerste 15 Delhaize-winkels zijn overgenomen door zelfstandigen, maar er is nog geen duidelijkheid over de 113 andere. De retailexpert Jorg Snoeck blikt vooruit. De meeste Delhaize-winkels zijn heel begeerd, maar de situatie is anders voor de verlieslatende supermarkten. Op de middellange termijn behoren sluitingen en het omvormen van Delhaizes tot Albert Heijn-winkels tot de opties.

Maandag 7 augustus. Na maanden van sociale onrust raakt bekend dat de onderhandelingen tussen Ahold Delhaize met de naar verluidt meer dan 400 kandidaat overnemers voor het eerst resultaat opleveren. Vijftien Delhaize-supermarkten, verspreid over het hele land, krijgen een zelfstandige uitbater. Over de overige 113 wil de holding enkel kwijt dat ze elk minstens één kandidaat-overnemer hebben.

Twee dagen later deelt Ahold Delhaize zijn resultaten over het tweede kwartaal van 2023. België is daarin goed voor minder dan 5 procent van de totale omzet van de supermarktgroep.Toch boekt de groep 108 miljoen euro af op de winkels in ons land.

Jorg Snoeck, de oprichter van RetailDetail, noemt de overname van de 128 winkels een blackbox met nog veel onduidelijkheden, maar één ding is voor hem zonneklaar: “De Nederlanders in de holding schrikken zich een hoedje van de weerslag die ze krijgen in ons land, vooral in Wallonië.”

Wat was uw eerste indruk, toen u de profielen bekeek van de vijftien overnemers die Ahold Delhaize heeft voorgesteld?

JORG SNOECK. “Er bestaan veel misvattingen over die eerste overnemers. Het zijn zeker geen kleine garnalen die plots een supermarktje kopen en niet weten wat op hen afkomt. De meesten zijn ervaren ondernemers. Een van hen heeft liefst achttien Delhaize-winkels. Zij die geen retailachtergrond hebben, hebben wel andere succesvolle bedrijven en genoeg ervaring. Daarbovenop genoten ze al een opleiding tot store manager en worden ze ook in hun maanden voorafgaand aan de overname bijgestaan door Delhaize.

‘De supermarkten zijn als een cadeau in de handen van ervaren ondernemers. Het zijn winstmachines met een vast cliënteel en voldoende personeel. Daar is zeker vraag naar.’ Jorg Snoeck, oprichter RetailDetail

“Dat zijn de eerste vijftien overnemers, maar volgens mijn bronnen staat al een volgende lichting klaar van evenveel overnemers met een vergelijkbare achtergrond. Vergis u niet: die supermarkten zijn als een cadeau in de handen van ervaren ondernemers. Het zijn winstmachines met een vast cliënteel en voldoende personeel. Daar is zeker vraag naar.”

Voor die overige 113 supermarkten zal Ahold Delhaize dus ook overnemers vinden, ondanks de strikte voorwaarden die het stelt?

SNOECK. “Nuance is belangrijk in dit verhaal. Dit zal zo’n twee jaar aanslepen, maar ik ben zeker dat Ahold Delhaize een oplossing zal vinden voor alle winkels en hun personeel. Dat betekent niet dat elke winkel een Delhaize zal blijven en dat het personeel er ook op termijn aan de slag blijft. Hoewel Ahold Delhaize laat uitschijnen dat het stevige voorwaarden stelt, zal er in de praktijk marge voor onderhandelingen zijn.

“De laatste lootjes zullen zeker het zwaarst wegen, want niet elke winkel is winstgevend. Op sommige plaatsen waar een Delhaize-supermarkt minder goed werkt, is het zeker niet ondenkbaar dat de overnemer de toestemming krijgt hem om te vormen tot een Albert Heijn. Die winkels werken volgens een volledig ander concept. Albert Heijns zijn in ons land prijsvechters, ook al is er minder vrijheid voor de winkelmanager, bijvoorbeeld op het gebied van de keuze van leveranciers.

‘Een ondernemer die al meerdere gezonde supermarkten of andere bedrijven heeft, kan het verlies van zo’n supermarkt een tijdlang uitzweten. De waarde van zo’n winkel zit dan uiteindelijk in het vastgoed.’ Jorg Snoeck, oprichter RetailDetail

Delhaize garandeert tegenover de vakbonden wel dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden, en dat alle 128 winkels tenminste openblijven tot 2028.

SNOECK. “Ja, maar die garanties zijn niet onbeperkt. Het personeel heeft een garantie van vijf jaar op dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden. In de praktijk zullen we zien dat elke overeenkomst met een zelfstandige uitbater verschillende voorwaarden kan bevatten, die zijn aangepast aan de winkel en de achtergrond van de overnemer.

“Een ondernemer die al meerdere gezonde supermarkten of andere bedrijven heeft, kan het verlies van zo’n supermarkt een tijdlang uitzweten. De waarde van zo’n winkel zit dan uiteindelijk in het vastgoed. Er kan veel, als het maar onder de juiste voorwaarden gebeurt. Ik neem het voorbeeld van een van de vijftien overnemers die al bekend zijn. Een van hen heeft een groentewinkel. Stel dat hij een verlieslatende supermarkt zou overnemen. Het is niet gek als hij het verlies door te veel aan personeel aanvaardt, indien hij in ruil meer vrijheid krijgt over de leveranciers voor het assortiment van de afdeling groenten en fruit in de Delhaize. Dankzij de synergie tussen de supermarkt en zijn andere winkel kan zijn groentenwinkel het verlies van de supermarkt compenseren.

Jorg Snoeck, oprichter van RetailDetail

“Het is ook niet ondenkbaar dat zo’n verlieslatende supermarkt op termijn sluit, bijvoorbeeld na de garantietermijn, en dat het personeel dan de mogelijkheid krijgt aan de slag te gaan in een van andere winkels van de zelfstandige overnemer. Er is in ons land een tekort aan winkelpersoneel. Dat veroorzaakt natuurlijk sociale onrust, maar voor sommige verlieslatende vestigingen kan het wel de beste oplossing zijn.”

Wat betekent de verzelfstandiging voor de leveranciers van de Delhaize-winkels?

SNOECK. Voor hen kan veel veranderen, omdat de hele werking van de Delhaize-winkels straks verandert. Dat heeft ook gevolgen voor de keuze van leveranciers die de store manager maakt. Het is ook de vraag of leveranciers hun non-food-producten nog kwijt kunnen in de distributiecentra van Ahold Delhaize, zodra de winkels zelfstandig zijn. Dat brengt onzekerheid, mogelijk voor een langere periode.”

‘Ik geloof niet dat zelfstandige uitbaters straks zomaar van het Delhaize-merk zullen weglopen, om hun winkelruimte dan om te toveren tot een Carrefour bijvoorbeeld. Dat zal Ahold Delhaize niet laten gebeuren.” Jorg Snoeck, oprichter RetailDetail

U sluit niet uit dat van de 128 Delhaize-winkels er straks enkele heropenen als een Albert Heijn. Daarnaast zei u ook al dat een overnemer een tijdlang het verlies van een supermarkt kan slikken om ze daarna te hervormen. Wat betekent dat voor het merk Delhaize in België?

SNOECK. “Ik verwacht dat Ahold Delhaize wel goed over het merk Delhaize zal blijven waken. De gevolgen zullen dus beperkt blijven, omdat het maar over een klein aantal winkels gaat. De overgrote meerderheid van de 128 supermarkten zal heel begeerd zijn. Er is meer vraag naar vastgoed voor supermarkten dan er aanbod is.

“Vandaag zijn er al 636 zelfstandige Delhaize-winkels, waarvan de meerderheid van de zelfstandigen zelf eigenaar is van het vastgoed. De contracten die nu aan overnemers voor de 128 supermarkten worden gepresenteerd, bevatten strengere voorwaarden dan degene die nu lopen voor de andere zelfstandige winkels. Wanneer die laatste hun contract met Ahold Delhaize vernieuwen, komen die strengere voorwaarden ook op tafel. Toch geloof ik niet dat die uitbaters straks zomaar van het Delhaize-merk zullen weglopen, om hun winkelruimte om te toveren tot een Carrefour bijvoorbeeld. Dat zal Ahold Delhaize niet laten gebeuren.”

