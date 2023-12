Recordaantaal zestigplussers beschikbaar voor een baan

Werken na je pensioen zit in Vlaanderen steeds meer in de lift. De voorbije elf maanden ging een recordaantal van liefst 10.808 zestigplussers en gepensioneerden op zoek naar een deeltijdse baan of flexiwerk via Nestor, het grootste uitzendkantoor voor senioren in de Benelux. “Twee op de drie zestigplussers doen het om een nuttige tijdsbesteding te hebben, terwijl 55 procent werkt om hun pensioen aan te vullen”, zegt Nicolas Moerman van Nestor.

Nestor bevroeg 1.400 zestigplussers naar hun bereidheid om aan de slag te blijven, ook na hun pensioen. Uit het onderzoek blijkt dat twee op de drie na hun pensioen willen werken om nuttig bezig te blijven. 54,9 procent van de ondervraagden wil niet vereenzamen en werkt voor het sociaal contact. “Deze cijfers leren dat een recordaantal zestigplussers beschikbaar is voor een baan. Velen onder hen moeten noodgedwongen met pensioen gaan omdat ze een bepaalde leeftijd hebben bereikt, maar eigenlijk willen ze nog aan de slag blijven”, zegt Nicolas Moerman van Nestor. “Daarom zoeken ze naar manieren om te blijven werken. Deeltijds of via een flexi-job.”

Pensioen volstaat niet

Al is die behoefte aan sociaal contact niet de enige factor. Ze willen werken omdat ze daarmee hun pensioenuitkering kunnen aanvullen, leert de enquête. Slechts 21,7 procent van de bevraagden geeft aan helemaal niet afhankelijk te zijn van hun pensioen om hun levensstandaard te behouden. 36 procent van de zestigplussers zit aan de andere kant van het spectrum en is juist heel afhankelijk van hun pensioenuitkering. Voor bijna de helft van de Vlaamse gepensioneerden (47,2%) volstaat hun pensioen niet om de maandelijkse uitgaven te dekken of om hun levensstandaard van tijdens hun actieve carrière aan te kunnen houden. 54,9 procent van de bevraagde Nestors heeft minimaal 500 euro extra inkomen boven op het wettelijke pensioen nodig om hun uitgaven te dekken. Bijna een op de vijf gepensioneerden (17,1%) komt zelfs 1.000 euro of meer te kort.

“Onze studie toont aan dat vooral de zestigplussers die in de lagere en middelste pensioenschaal zitten, bijklussen om financiële redenen”, weet Nicolas Moerman. “Aan motivatie ontbreekt het hen niet. 36,5 procent wil vier- tot zesmaal per maand bijklussen. 17 procent wil gerust een derde van hun vrije tijd spenderen aan deeltijds werk of een flexi-job.”