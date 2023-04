Plots gaat het snel: 4 op de 10 nieuw ingeschreven wagens is geëlektrificeerd

De elektrificatie van het Belgische wagenpark gaat snel vooruit. In het eerste kwartaal is al vier op tien van de nieuw ingeschreven wagens geëlektrificeerd (hybride of volledig elektrisch).

Dat blijkt uit het kwartaaloverzicht van sectororganisatie Febiac. Vorig jaar vertegenwoordigden geëlektrificeerde wagens nog ruim een derde van de nieuwe inschrijvingen, in 2021 een vierde.

De 100 procent elektrische wagens hebben in de eerste drie maanden voor het eerst de kaap van 15 procent marktaandeel overschreden.

Fiscaal voordeel helpt

Het zijn vooral bedrijven en zelfstandigen die de weg hebben gevonden naar deze auto’s, geholpen door het fiscale voordeel.

De plug-in hybrides blijven het meest populair als bedrijfswagen (24 procent), gevolgd door de 100 procent elektrische wagen (21,4 procent) en de zelfopladende hybrides (4,7 procent).

Zelfopladende hybride is populairder dan diesel

Bij particulieren blijven benzinewagens de voorkeur genieten (68,3 procent), gevolgd door de zelfopladende hybride (13,1 procent), die populairder is dan diesel (7,6 procent).

De volledig elektrische wagen heeft een marktaandeel bij particulieren van 5 procent, plug-in hybride 4,1 procent.

De populairste modellen

In absolute cijfers werden in het eerste kwartaal nog het meeste benzinewagens gekocht: 62.379 op een totaal van 131.484.

Het populairste model in de eerste drie maanden was Volvo XC40, op de voet gevolgd door Toyota Yaris en Tesla model Y. Dit is de volledige top tien:

Volvo XC40 Toyota Yaris Tesla model Y Opel Corsa BMW X1 BMW 1-Reeks Dacia Sandero Citroën C3 Dacia Duster Peugeot 2008

Bij de 100 procent elektrische modellen zijn dit de vijf populairste:

Tesla model Y Audi Q4 Volkswagen ID.3 Tesla model 3 Volvo XC40

Chinees marktaandeel verdubbelt

De Chinese merken zijn nog erg beperkt aanwezig op de Belgische markt, maar zagen hun marktaandeel op een jaar tijd wel verdubbelen tot 1,31 procent.

Eerder deze week nog raakte bekend dat met Zeekr een nieuw Chinees elektrisch model naar onze snelwegen komt.

