Prijsverlagingen wegen op winst bij Tesla

De Amerikaanse fabrikant van elektrische wagens Tesla heeft door prijsverlagingen zijn nettowinst tijdens het eerste kwartaal met een kwart zien terugvallen, ondanks een stevige stijging van de verkoop. Dat heeft het bedrijf, geleid door miljardair Elon Musk, woensdag bekendgemaakt.

De omzet van de autobouwer steeg met 24 procent tot 23,3 miljard dollar (21,3 miljard euro). Het bedrijf leverde 36 procent meer voertuigen in het eerste kwartaal. De nettowinst viel in dezelfde periode evenwel met 24 procent terug, tot 2,5 miljard dollar. “Volgens onze inzichten is het streven naar hogere volumes de juiste keuze, ten opzichte van lage volumes en een hogere winstmarge”, verklaarde Elon Musk in een reactie bij Bloomberg.

Om te vermijden dat de verkoop fors zou terugvallen door de vertraging van de economie, de hogere rentevoeten (die de aanschaf van een auto duurder maken) en de komst van heel wat nieuwe elektrische voertuigen op de markt, heeft Tesla de voorbije maanden de prijzen voor zijn auto’s stevig verlaagd, zowel in de VS als in China en Europa.

