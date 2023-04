Elektrische wagens: de keuze van Trends uit de nieuwste modellen

De wereld van de bedrijfs- en salariswagen omarmt de elektrificatie. Zowat iedereen die toe is aan een nieuwe lease-auto, moet een elektrisch model kiezen. Het aanbod was nooit zo groot. Te groot om alle modellen op te sommen. We bieden een eigenzinnige selectie met in elke categorie onze favoriet.

Microcars

piepklein en superhandig

In de transitie naar elektrisch rijden is er opnieuw ruimte voor micromobiliteit, piepkleine voertuigen met plaats voor twee en vier wielen, die het midden houden tussen een auto en een opgeschoten motorfiets. Ze vinden een plaats op de markt omdat de klassieke elektrische auto’s te duur zijn voor de gemiddelde particulier, vooral als die in de stad woont. Maar ze zijn ook zeer handig en dus inzetbaar op grote bedrijfsterreinen. Ook voor autodeeldiensten in de stad zijn ze populair. Alleen jammer dat ze de trend van de klassieke elektrische auto volgen: ze zijn vaak veel te duur, vooral in vergelijking met wat ze bieden.

Microlino

Een Zwitserse, hedendaagse interpretatie van de BMW Isetta. Heel mooi en charismatisch, met die instap via de neusdeur. We begrijpen evenwel niet waarom dit voertuig een topsnelheid van 90 km/u. kreeg, waardoor je er de autoweg mee op mag. Dat vinden we te link. Afhankelijk van de batterij bedraagt de autonomie 90 tot 230 kilometer. Werd ooit aangekondigd voor 14.990 euro, maar de absolute basisversie die dit jaar werd opgeleverd kost al 3.000 euro meer.

Prijs: vanaf 17.990 euro

+ Hip en trendy

– Te duur

Silence S04

De groep Astara van Hyundai voert de Silence S04 vanaf mei in in ons land. Hij onderscheidt zich van de concurrentie met een wisselbare batterij, die je er gewoon uit kunt halen en meenemen, om ze in huis aan een gewone stekker op te laden. Volledig opgeladen is ze goed voor 150 kilometer. Er komen twee versies: eentje die niet harder kan dan 45 km/u. (geen rijbewijs nodig) en een die 85 haalt.

prijs: 16.285 euro

+ Batterijconcept

– /

TRENDS TIP Citroën Ami Ëlectric

De goedkoopste, met een zeer redelijk prijskaartje. Verwacht geen franje. De snelheid is beperkt tot 45 kilometer per uur. Deze kubus op wielen met een autonomie van 75 kilometer kan dus worden bestuurd vanaf zestien jaar en zonder autorijbewijs. De batterij laadt in vier uur volledig op in een gewone stekker , en dat is handig.

prijs: vanaf 7.790 euro.

+ Prijs, makkelijk opladen

– Rudimentair

*Ook in deze categorie: XEV Yoyo

Stadsauto’s

ook klein maar wel een echte auto

Eigenlijk past het concept van de elektrische auto het best bij de stadsauto’s, zeer compacte voertuigen die ook ideaal zijn voor werknemers die de hele dag door korte afstanden moeten afleggen. Ten eerste zijn stadsauto’s klein en hebben ze dus geen grote en loodzware batterij nodig. Ten tweede blijft hun verbruik door dat lage gewicht zeer binnen de perken. Ten derde is hun autonomie ruim voldoende voor de kleinere afstanden. Ten slotte zijn ze vaak nog betaalbaar voor particulieren.

Fiat New 500e

Onvergankelijk en meteen herkenbaar. Deze derde generatie van het iconische ‘bolleke’ wordt uitsluitend in een volledig elektrische versie verkocht. Hij is ietsje groter dan zijn voorgangers, wat meegenomen is als je iemand achterin wilt meenemen. Deze Fiat zit heel goed in elkaar. De kwaliteit overstijgt ruimschoots die van veel vroegere modellen. Ons predikaat ‘vaak nog betaalbaar’ is hier helaas niet van toepassing.

prijs: vanaf 29.790 euro

+ Uitstraling, afwerking

– Hippe aard verrekend in de prijs

Renault Twingo E-Tech Electric

De betaalbaarheid is zijn grootste deugd, maar de Twingo Electric rijdt ook heel fijn. Het is een dynamisch én zuinig (want licht) autootje. En hij deinst niet terug voor kilometers op de autoweg.

prijs: vanaf 23.250 euro

+ Stabiel rijgevoel

– Karig interieur

Mini Electric

De Mini blijft een legende op wielen. De elektrische versie rijdt zoals alle Mini’s: heel strak sturend. Populair voor juniors in de fleetwereld. De autonomie kan beter, want ze blijft beperkt tot 240 kilometer.

prijs: vanaf 36.500 euro

+ Stuurgevoel

– Autonomie

TRENDS TIP Dacia Spring Electric

De Spring is een echte Dacia, je krijgt veel waar voor je geld. Hij is dan ook de goedkoopste elektrische auto op de markt. Perfect als tweede gezinswagen, maar ook voor korte verplaatsingen van werknemers. Hij raakt moeiteloos meer dan 200 kilometer ver. Je moet wel beseffen dat dit geen sprinter is, want alles is afgesteld voor optimale efficiëntie. Dit jaar lanceert Dacia nog een iets krachtiger versie.

prijs: vanaf 20.990 euro

+ Goedkoopste op de markt

– Acceleratie mocht scherper

Compacts

de allrounders

Ze zijn duurder dan hun gelijken met een verbrandingsmotor, maar het prijskaartje blijft nog binnen de perken. Je hebt al wat meer ruimte en omdat de batterij niet gigantisch groot moet zijn om aan wat rijbereik te komen, zijn ze nog licht genoeg om een fijn en soms zelfs scherp rijgevoel te geven.

MG MG4 Electric

MG, bekend van die heerlijke sportwagentjes uit ver vervlogen tijden, is nu in Chinese handen. Het bedrijf heeft als missie een prijsbreker te zijn, en maakt nu heel andere auto’s dan vroeger. Natuurlijk zit het interieur vol harde kunststof en plastic. Veel charisma heeft deze auto niet. Maar je krijgt waar voor je geld, als je weet dat je een theoretische autonomie hebt van 450 kilometer. Perfect voor de dagelijkse verplaatsingen, ook als die oplopen tot een paar honderden kilometers.

prijs: vanaf 30.785 euro

+ Waar voor je geld

– Goedkoop aanvoelend interieur

Cupra Born

Cupra is het nieuwe merk van de VW-groep, dat vijf jaar geleden uit Seat werd geboren. In die tijd is het erin geslaagd een duidelijke identiteit op te bouwen. De missie van het huis is te evolueren naar een volledig elektrische gamma. De eerste EV van het merk was deze Born. Hij heeft dezelfde genen als de Volkswagen ID-3, maar is beter uitgerust en stuurt sportiever. Eigenlijk is het een van de leukst rijdende elektrische auto’s. Met de batterij van 77 kWh raak je in theorie 500 kilometer ver. Goed om te weten: binnenkort komt de tweede generatie van de Born uit.

prijs: vanaf 47.526 euro

+ Dynamisch rijgevoel

– Weinig binnenruimte, duur

Jeep Avenger

De eerste elektrische wagen van het Amerikaanse merk. Begin dit jaar riep een internationale jury hem uit tot Car of the Year. Rijdt zeer handzaam dankzij een totaalgewicht dat binnen de perken blijft, maar naar onze zin bevat het interieur te veel plastic en harde kunststof.

prijs: vanaf 39.500 euro

+ Rijgevoel

– Pover afgewerkt interieur

TRENDS TIP Peugeot e-208

Dit is een van de best verkopende elektrische auto’s in Europa. Hij heeft een degelijke autonomie van in theorie 355 en in de praktijk zeker 300 kilometer. Hij stuurt goed en kan zijn hogere gewicht dan de versies met benzine- en dieselmotor goed verstoppen. Esthetisch is het model ook geslaagd. Heb je het meer voor hoogbouw, dan is er de e-2008, de SUV-versie van deze bestseller. De instapprijs bedraagt dan meteen al 42.365 euro.

De Opel Corsa-e is genetisch gelijk, maar iets anders afgesteld (harder afgeveerd), uiterlijk wat strakker en ook iets goedkoper.

Prijs: vanaf 37.088 euro

+ Rijgevoel

– Prijs in twee jaar behoorlijk gestegen

*Ook in deze categorie: Smart #1, Renault Zoe

Berlines

aan een comeback toe

Dit autotype is de voorbije vijftien jaar wat in de vergetelheid geraakt. Het staat in de schaduw van de almachtige SUV. Maar in het elektrische tijdperk keert de niet zo hoge auto met vier deuren en een klassieke koffer terug. Dat is normaal. Een berline is per definitie aerodynamischer en dus zuiniger dan een SUV, en in deze elektrische tijden draait het allemaal om autonomie. Hier rekenen we onder de berlines ook sommige modellen met een achterklep, omdat ze lager zijn dan klassieke SUV’s.

Renault Mégane E-Tech Electric

Hoewel hij een van die ‘nieuwe halfslachtigen’ is, delen we dit model in bij de berlines. Enerzijds is het uit aerodynamische overwegingen zo laag mogelijk, anderzijds is het net hoog genoeg om nog een hint te geven van die immens populaire SUV-koetswerkvorm. Hoewel de topversie uitpakt met 220 paarden en scherpe acceleraties (0-100 in 7,4 seconden) ambieert dit Franse model in de eerste plaats comfort. Met succes: het is een heel aangename auto, ook voor langere afstanden.

Prijs: vanaf 42.350 euro

+ Rijcomfort

– In een jaar flink duurder geworden

Mercedes EQE

De elektrische broer van de almachtige E-Klasse. Rijdt prinsheerlijk met zijn luchtvering. Met zijn 4,95 meter is hij behoorlijk groot, maar dankzij een uitstekende stroomlijn komt hij verrassend zuinig uit de hoek. Tijdens een recente test bleven we onder de 20 kWh, wat opmerkelijk is. De batterij van 90 kWh is goed voor 540 à 640 kilometer. De grotere broer EQS is de elektrische tegenhanger van de S-Klasse.

Prijs: vanaf 70.180 euro

+ Onklopbaar comfort

– Niets op aan te merken

BMW i7

De eerste volledig elektrische versie van de 7-Reeks, de limousine en het vlaggenschip van het merk. Ermee rijden is proeven van een indrukwekkend comfortabele en tegelijk dynamische auto. Het infotainmentsysteem, met achteraan een reusachtig scherm, is ongeëvenaard. Maar als je wat snelheid maakt op de autoweg, dan is de theoretische autonomie van 600 kilometer een utopie. Naar onze zin wat te kitcherig in de vormgeving (snoet) en het interieur (de Chinese markt is heel belangrijk voor BMW).

Prijs: vanaf 137.900 euro

+ Prinsheerlijk comfort

– Te grote knipoog naar Chinese markt

NIO ET7

De Chinese nieuwkomer op de Europese markt wil met deze limousine, die even groot is als de EQS van Mercedes, meespelen in de premiumklasse. Dit model komt met wisselbare batterij van 75 of 100 kWh en is bijzonder comfortabel. Op het digitale instrumentenbord dansen soms plots figuurtjes, wat totaal overbodig is. Hij wordt hier aangeboden met een huurformule.

Prijs: vanaf ongeveer 1.300 euro/maand

+ Topcomfort

– Overbodige gimmicks

TRENDS TIP Hyundai Ioniq 6

Esthetisch is dit een buitenbeentje in het gamma van de Koreaanse autobouwer. Hij heeft een zeer geslaagde lijn. De typische laagbouw van een berline zorgt ervoor dat hij zich meteen kan onderscheiden met een zeer fijn rijgedrag. Hij stuurt behoorlijk scherp en blijft dankzij zijn lage zwaartepunt heel stabiel op de weg liggen, ook op slingerende wegen. Achterin biedt hij weelderig veel beenruimte. Alleen jammer van het constante gebiep van de vele elektronische hulpsystemen. Met de zwaarste batterij reikt de autonomie voorbij de 400 kilometer.

Prijs: vanaf 50.499 euro

+ Rijgevoel

– Bemoeizuchtige rijhulp

*Ook in deze categorie: BMW i4, Tesla Model 3, Tesla Model S Dual-motor, Audi tron GT Quattro, Porsche Taycan, Polestar 2

Crossovers en SUV’s

de grote meerderheid

Technisch bekeken, is hoogbouw niet de meest logische keuze voor een elektrische auto, die aerodynamisch zo efficiënt mogelijk moet zijn. Maar de consument krijgt maar niet genoeg van de SUV. De grote meerderheid op de nieuwe EV-markt heeft dan ook dit koetswerktype.

Audi Q4 e-tron

Dit model is populair in de fleetwereld. Genetisch is het eigenlijk identiek aan de goedkopere VW ID. 4 of Skoda Enyaq iV. Afgewerkt op Audi-niveau, zeer stabiel rijgevoel maar iets te hard afgeveerd. Er bestaat ook een meer coupé-achtige versie, de Sportback, die uiteraard duurder is.

Prijs: vanaf 58.120 euro

+ Kwaliteit afwerking

– Iets te hard afgeveerd

BMW iX1 xDrive

Nog een hit op de leasingmarkt. Hij biedt gegarandeerd rijplezier en een theoretisch rijbereik van meer dan 400 kilometer. Helemaal in de traditie van zijn benzine- en dieselmodellen slaagt BMW er ook hier in het zuinig te houden, als je wat verstandig rijdt.

Prijs: vanaf 57.950 euro

+ Strak op de weg, zuinig

– Leasen interessanter dan duur kopen

Mercedes EQA

Noem deze gerust de elektrische versie van de GLA. Ondanks zijn hoge prijs is hij een succes op de fleetmarkt. Hij rijdt zeer aangenaam en biedt een mooie mix van comfort en dynamiek. wil je de vormgeving wat hoekiger, dan is er de EQB, die een zucht duurder is. Daarboven zit dan weer de EQC, die een paar jaar geleden al werd gelanceerd als de eerste volledig elektrische Mercedes.

Prijs: vanaf 58.443 euro

+ zeer goede vering

– weinig

Nissan Ariya

Na de Leaf is dit de tweede elektrische Nissan. Het interieur oogt futuristisch. Hij biedt een theoretische autonomie van 360 of 500 kilometer kilometer, afhankelijk van de batterij. De vering wordt wat hobbelig zodra het wegdek er niet langer bij ligt als een biljartlaken.

Prijs: vanaf 50.100 €.

+ Verrassend interieur

– Vering

VW ID.4

Deze uit de kluiten gewassen Volkswagen biedt binnenruimte zat. Er is keuze uit vier vermogensniveaus. Naar onze mening is zijn gewicht wat al te zeer voelbaar. De Enyaq iV van Skoda is zijn tweelingbroer. Wil je het wat hipper, ruimer en luxueuzer, dan is er de duurdere VW ID.5

Prijs: vanaf 46.260 euro

+ Weelderig groot

– Log op de weg

Volvo XC40 Recharge

De eerste elektrische auto van het huis en een hit in de wereld van de bedrijfswagens. Je voelt het hoge gewicht wel in het rijgedrag, maar het comfort is uitstekend. Met een beetje beheerste rijstijl raak je 400 kilometer ver.

De Volvo C40 is de meer coupé-achtige versie van deze XC40.

Prijs: vanaf 50.650 euro

+ Comfortabel

– Mangelt aan dynamisch rijgevoel

TRENDS TIP BYD Atto 3

Build Your Dreams (BYD), al jaren een grote speler in China, strijkt nu ook neer in onze contreien met drie modellen. De Atto 3 is voor ons de verrassing van 2022. Het design is geslaagd. Het interieur is in sommige details wat kitcherig, maar omvat alleen kwaliteitsvolle materialen. En hij is nog goed ook.

Prijs: vanaf 46.740 euro

+ Kwaliteit afwerking

– Onbekend merk

*Ook in deze categorie: BMW iX xDrive, Kia e-Niro, Tesla Model Y en X, Audi e-Tron (Q8), Hyundai Ioniq 5, BMW iX3, BYD Tang, DS3 E-Tense, Ford Mustang Mach-E, Kia EV6, Mazda MX-30, Opel Mokka-e, Citroën Ë-C4 en Ë-C4 X, MG ZS EV, MG Marvel R, SsangYong Korando e-Motion, Toyota bZ4x, Subaru Solterra, Polestar 3, Mercedes EQS en EQE SUV, Volvo EX90, Nissan Leaf, BYD Han, Lexus UX 300e

Mini Electric © National

Buitenbeentjes

De break werd verdrongen door de opkomst van de SUV. En ook in het elektrische tijdperk is dit koetswerktype zeer dun gezaaid. Er is er maar één. Net zoals er ook maar één VW-busje in de autogeschiedenis is: een icoon dat nu ook elektrisch rijdt.

VW ID.Buzz

Het VW-busje schrijft bladzijden vol in de geschiedenis van de auto. Nu is het er ook in een hedendaagse, elektrische interpretatie. Uitstraling heeft hij zat, maar de ID.Buzz verrast vooral met een uitstekend rijgedrag, waar veel elektrische SUV’s stikjaloers op mogen zijn.

Prijs: vanaf 63.283 euro

+ Zeer evenwichtig rijgevoel

– Niet goedkoop

TRENDS TIP MG 5 Electric

We vinden het jammer dat er zo weinig breaks zijn, want praktisch zijn ze onklopbaar. De eenzaat in dit landschap is deze MG, met zijn koffer van bijna 1.400 liter. Het is een goede oude ‘stationcar’, sober afgewerkt maar correct. De motor van 115 of 130 pk raakt respectievelijk 320 en 400 kilometer ver.

Prijs: vanaf 34.585 euro

+ Veel waar voor je geld

– Sober interieur

We konden uitgebreid rijden met de ID.Buzz. Een verslag leest u in Trends van deze week.

MG MG4 Electric © National

Cupra Born © National

Jeep Avenger © National

Peugeot e-208 © National

Renault Mégane E-Tech Electric © Frédéric Le Floc’h / DPPI Me

Mercedes EQE © Daimler AG

NIO ET7 © National

Audi Q4 e-tron © National

Mercedes EQA © National

Nissan Ariya © National

ID.5. © National

VW ID. Buzz © National