VW investeert 1 miljard euro in ontwikkelingscentrum voor elektrische wagens in China

Autobouwer Volkswagen gaat ongeveer 1 miljard euro investeren in een nieuw ontwikkelingscentrum voor elektrische wagens in China. Intussen maakt een nieuwe Chinese elektrische auto de oversteek naar Europa.

Dat is aangekondigd op het autosalon in Shanghai.

Ontwikkelingstijd inkorten

Het Volkswagencentrum met de projectnaam ‘100%TechCo’ zal komen in de stad Hefei, op zo’n 400 kilometer ten westen van Shangai. De activiteiten zouden er al begin volgend jaar van start moeten gaan.

De bedoeling is om er alle ontwikkelingen rond elektrische voertuigen en onderdelen te bundelen, en zo de ontwikkelingstijd voor nieuwe producten en technologieën met zo’n 30 procent in te korten. Ook lokale leveranciers zullen in de nieuwe structuur een plaatsje krijgen.

China is de belangrijkste automarkt ter wereld geworden en elektrische voertuigen kennen er een snelle groei, maar het aandeel van de Duitse autobouwer VW staat er onder druk.

Elektrische berline

Maandag nog stelde Volkswagen de ID.7 voor, z’n nieuwste telg uit de reeks ‘ID’: een elektrische berline met groot rijbereik. De wagen heeft een uiterst efficiënte aerodynamica, die zou moeten zorgen voor een rijbereik van maar liefst 700 km (volgens de realistisch gemeten WLTP-norm). De wagen wordt geproduceerd in het Duitse Emden

Bekijk beelden van de presentatie van de ID.7 in het Kanaal Z-nieuws van maandag 17 april (vanaf minuut 9 in de video):

Zeekr: nieuwe Chinese elektrische auto komt naar Europa

Intussen komt een nieuw Chinees elektrisch automerk eind dit jaar naar Europa: de Zeekr.

Zeekr is pas sinds 2021 op de markt in China en mikt op premiumklanten. Tegen eind dit jaar zullen twee modellen worden verkocht in Zweden en Nederland, later volgen andere landen.

De Europese zetel komt in Amsterdam, een onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in het Zweedse Göteborg.

Moederbedrijf is de Chinese autoreus Geely, onder meer bekend als eigenaar van Volvo.

