Eeuwige biotechbelofte Oxurion maakt doorstart

Het voormalige biotechbedrijf Oxurion maakt een doorstart als lege beurshuls op zoek naar overnames. De nieuwe CEO geeft tekst en uitleg.

Het was lang een van de grote biotechbeloftes in ons land, maar het verhaal van Oxurion – voorheen bekend als ThromboGenics – liep eind vorig jaar met een sisser af. Het bedrijf dat zich toelegde op nieuwe geneesmiddelen voor oogziekten legde in november 2023 de boeken neer.

Deze week kondigt het bedrijf een doorstart aan. Het blijft noteren op de Brusselse beurs en wil nieuw kapitaal aantrekken. Trends sprak met de nieuwe CEO, de Fransman Pascal Ghoson, over de toekomstplannen.

Wat is de opzet van de doorstart met Oxurion?

GHOSON. “Oxurion heeft een lang verleden, met ups en downs weliswaar, maar de investeerder Atlas, een van de belangrijkste kapitaalverschaffers van Oxurion, vindt het jammer dat verloren te laten gaan. Er vallen nog dingen te redden bij Oxurion. Wij houden bijvoorbeeld tien mensen van het bedrijf aan. Het is de bedoeling met de bestaande ploeg overnames te doen, daar kapitaal voor op te halen en zo een nieuw verhaal te schrijven.”

U wilt het dus inzetten als een zogenoemde SPAC of special purpose acquisition company – een lege beurshuls om daar nieuwe activiteiten in onder te brengen?

GHOSON. “Ja, met dat verschil dat een SPAC helemaal leeg is, terwijl er bij Oxurion wel nog iets van activiteit overblijft, met tien mensen, en er voldoende financiering via Atlas is om de komende maanden te overbruggen. Maar het is nog zeer klein en de bedoeling is het te doen groeien.”

En hoe wilt u dat doen?

GHOSON. “We willen een of enkele overnames doen, niet zozeer in de biotechsector, omdat dat te speculatief is, maar wel in de brede gezondheidszorgsector. Daar kan de huidige ploeg die nog aan boord is van de meeste waarde zijn. We mikken op bedrijven in de Benelux en Frankrijk die al iets van omzet draaien en waarbij er een traject richting winstgevendheid zichtbaar is.”

Welke investeerders hoopt u daarmee aan te trekken?

GHOSON. “In de eerste plaats grotere langetermijninvesteerders zoals fondsen en institutionelen. Maar daarnaast mikken we ook op particulieren, onder wie de bestaande aandeelhouders van Oxurion. Het is ook de bedoeling te blijven noteren op de beurs. Die blijft belangrijk om de groei van Oxurion te blijven financieren.”

Is het sentiment rond het aandeel niet te hard geraakt om daar nog investeerders voor warm te maken?

GHOSON. “Ik begrijp de teleurstelling die de aandeelhouders hebben opgelopen. Daarom mikken we voor de overnames op bedrijven met een minder risicovol profiel, die al een bewezen proof-of-concept hebben. Maar ik ben er wel van overtuigd dat als we een goed bedrijf op het oog hebben, we daar ook het nodige kapitaal voor zullen vinden om de overname te financieren. Ik sluit niet uit dat we verschillende kleine overnames doen en zo een bedrijvengroep creëren waar er synergie mogelijk is.”

Zijn er nog goede overnamedeals te doen na de boom van 2021?

GHOSON. “Het klopt dat de markt toen in overdrive ging en dat de waarderingen buitensporig waren, maar de renteverhoging van vorig jaar heeft dat gekeerd. Waarderingen zijn opnieuw aanvaardbaar. Het geld gaat wel het makkelijkst naar kwaliteitsvolle bedrijven met een zekere voorspelbaarheid.”

Zal de naam Oxurion verdwijnen?

GHOSON. “Nee, niet meteen. Het is een bekende naam bij beleggers en daar willen we van profiteren.”

Wat is uw ambitie met Oxurion? Wanneer zult u tevreden zijn?

GHOSON. “Als het aandeel niet meer aan enkele centiemen noteert en we het bedrijf tot een degelijke marktkapitalisatie hebben opgebouwd. Dan spreek ik over een beurswaarde van een of enkele tientallen miljoenen.”

