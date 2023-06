Nederlandse eigenaar van Brouwerij Palm koopt 94 horecapanden in België

De Nederlandse brouwer Swinkels koopt in België 94 horecapanden van de voormalige eigenaar van Brouwerij Palm, Jan Toye. Daar zijn publiekstrekkers bij, zoals De Herberg van Grimbergen, Palm Café in Londerzeel, Café Moustache in Roeselare en het Biermuseum in Brugge. De Nederlanders betalen ruim 40 miljoen euro voor de horecazaken.

In het voorjaar van 2016 verkocht Jan Toye een meerderheidsbelang van 60 procent in Brouwerij Palm aan de Nederlandse familiale brouwerij Swinkels. Begin 2021 werd ook de laatste 40 procent verkocht. De brouwerij uit Lieshout in Noord-Brabant bestaat 300 jaar en wordt geleid door de zevende generatie. De huidige CEO is Peer Swinkels.

In België heeft Swinkels nu twee brouwerijen. De brouwerij in Steenhuffel produceert onder meer Palm en Cornet. Die in Roeselare brouwt onder andere Rodenbach. In Nederland is de pils Bavaria het meest gedronken bier van Swinkels. De brouwer verkocht vorig jaar 7,7 miljoen hectoliter bier, haalde een netto-omzet (zonder accijnzen) van 875 miljoen euro en een bedrijfswinst van 61 miljoen euro. Swinkels verkoopt wereldwijd, en heeft ook nog een brouwerij in Ethiopië.

Twee vennootschappen

Jan Toye bleef na de verkoop van Brouwerij Palm wel nog de eigenaar van de horecapanden die verbonden zijn aan de brouwerij. Die zitten in twee vennootschappen: de NV Flanders Building en de NV Stonehill. Die laatste heeft Swinkels in november gekocht. “Strategisch hoort de vennootschap Stonehill bij Swinkels Family Brewers. De Nederlanders waren dan ook vragende partij voor de overname”, duidt Jan Toye de verkoop.

De NV Stonehill is opgericht in het najaar van 2016. Er werden voor ruim 32 miljoen euro 94 horecapanden in ondergebracht, waaronder zeer bekende (zie lijst). Ondanks het feit dat in de voorbije jaren 22 horecapanden sloten, bleef het bedrijf winst maken (zie balanscijfers). De pandemie had slechts “een zeer kleine impact op de huurinkomsten”, melden de jaarverslagen bij de balansen. Idem dito voor de energiecrisis vorig jaar. “De panden die niet meer als horecapand worden verhuurd, kunnen tegen aantrekkelijke voorwaarden worden gerealiseerd.” Zij kregen bijvoorbeeld een nieuwe bestemming als woning.

In december kocht Swinkels 22 horecapanden bij, van de vennootschap NV Flanders Building.

Winst voor Jan Toye

Het overnamebedrag was 40,1 miljoen euro. Voor eigenaar Jan Toye is dat een mooi bedrag. In de lente van 2019 was er al eens een kapitaalvermindering met 25 miljoen euro bij de NV Stonehill, toen eigendom van de familiale holding NV Diepensteyn. Die boekte vorig jaar een nettowinst van 49 miljoen euro, maar keerde geen dividend uit.

Brouwerij Palm leverde zijn bieren uiteraard al aan de horecapanden van NV Flanders Building en NV Stonehill. De Nederlanders noemen de aankoop van het horecavastgoed een grote blijk van het geloof dat de familie Swinkels in de Belgische business stelt. “Deze transactie levert een belangrijke bijdrage aan de beschikbaarheid en de omzet van onze Belgische bieren in de horecamarkt”, motiveert Swinkels in zijn jaarverslag 2022 de overname. “Deze investering biedt niet enkel een gezond rendement, maar ook een diversificatie van onze activiteiten.”

In december, na de overname, werden de activiteiten van de NV Stonehill nog uitgebreid. De vennootschap mag voortaan ook leningen verstrekken aan zijn huurders horecabazen. En ze kan bovendien bijkomende horecapanden kopen. Daarin past de overname in diezelfde maand van 22 horecapanden van de NV Flanders Building.

Begin april dit jaar volgde een kapitaalverhoging bij NV Stonehill met meer dan 13 miljoen euro. Een schuldvordering van de Nederlanders werd omgezet in eigen vermogen.

Levendige biercultuur

Onder de panden die de Nederlanders verworven hebben, zitten bekende Belgische horecazaken zoals:

Taverne Oud Gemeentehuis (Bornem-Weert)

Restaurant Skaldu (Bornem-Weert)

Bruges Beer Experience (Brugge)

Café ‘t Voske (Buggenhout)

Tejatercafé Pallieter (Buggenhout)

Herberg Feestzaal Drytoren (Buggenhout Opdorp)

Brasserie De Herberg van Grimbergen (Grimbergen)

Café ’t Zoggehof (Hamme Zogge)

Brasserie De Nachtegaal (Kapelle-op-den-Bos)

Het Brughuis (Leest -Mechelen)

Palm Café (Londerzeel)

Satisfaction Café (Londerzeel)

Afspanning Den Grooten Hert (Londerzeel)

Taverne Calesberg (Merksem)

Café ’t Fixke (Puurs)

Café Romen (Roeselare)

Café Moustache (Roeselare)

Brasserie De Koornbloem (Roeselare)

Café ’t Loze Vissertje (Rupelmonde)

Eetcafé De Wandeling (Sint-Amands)

De Drie Lindekens (Sint-Niklaas)

Bar Den Tweeden Thuis (Steenhuffel)

Café De Moezen (Waasmunster)

Café Den Dikken Eik (Wieze)

Café Central (Zichem)

