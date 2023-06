De Belgen drinken weer bijna evenveel bier als vóór corona

De Belgen dronken vorig jaar 6,93 miljoen hectoliter bier. Dat is nog altijd minder dan in 2019 (7,065 miljoen hectoliter), maar de Belgische biermarkt krimpt al decennia. De export naar verre oorden daalde sterk; dat hangt dan weer samen met meer lokale productie.

In vergelijking met 2021 steeg de binnenlandse bierconsumptie met 7,5 procent. Maar het niveau bleef onder dat vóór corona. “We verloren 130.000 hectoliter in vergelijking met 2019. Dat is redelijk goed”, zegt Krishan Maudgal, de directeur van de Belgische Brouwersvereniging. “De voorbije kwarteeuw verloren we gemiddeld per jaar 157.000 hectoliter volume”.

2022 was bovendien een uitdagend jaar, onder meer door “de enorme impact van de Russisch-Oekraïense oorlog”. Die veroorzaakte mee de torenhoge inflatie, tekorten in de toeleveringsketen, en het verlies van twee belangrijke afzetmarkten (Rusland leverde in 2021 een volumeverkoop van 515.000 hectoliter). Tekorten vorig jaar waren er bijvoorbeeld voor flessen, mout en CO2. De hogere grondstof-, energie- en loonkosten konden niet altijdworden doorgerekend.

“De uitdagingen zijn niet weg”, benadrukt Krishan Maudgal. “Winkels waren vorig jaar goed voor 59 procent van de verkoop, horeca voor 41 procent. Tien jaar geleden was dat nog respectievelijk 51 en 49 procent. De verkoop in de horeca daalde vorig jaar in vergelijking met 2019 met 6 procent, terwijl de winkelverkoop met 1 procent klom. De horeca blijft het dus moeilijk hebben. De mensen maken zich zorgen over hun koopkracht. En er is het personeelsgebrek, en de aanhoudende energiecrisis.”

Lees verder onder de tabel

België brouwt in het buitenland

16,4 miljoen hectoliter, of 70 procent van de productie, werd vorig jaar geëxporteerd. Dat is een daling met 5,5 procent.

De export binnen de Europese Unie groeide nog met 3 procent, maar de verre export kreeg een klap van 31 procent. Dat is grotendeels een AB InBev-effect. De export naar de Verenigde Staten verschrompelde bijvoorbeeld tot nog amper 249.000 hectoliter, tegenover bijna 2,4 miljoen hectoliter in 2019. AB InBev brouwt sinds 2021 Stella Artois voor de Amerikaanse markt in lokale brouwerijen. Dat heeft te maken met duurzaamheidsdoelstellingen.

Lees verder onder de tabel

“Die consumptie is dus geenszins weg”, benadrukt Krishan Maudgal, directeur van de Belgische Brouwers. “Misschien moeten we voortaan op een andere manier meten. We tellen het bier dat in België wordt gebrouwen, maar we houden ook rekening met de Belgische bieren die in andere landen worden gebrouwen. Ook dat is deels mee een gevolg van de pandemie. Brouwers merkten een tekort aan containers, en bovendien heel hoge vrachttarieven. Geruststellend is echter de mooie groei die we in Europa zien, in landen zoals Frankrijk, Italië, Nederland en Spanje”.

Stoppers

Vorig jaar stopten tien kleinere brouwers. Anderzijds kwamen er 32 nieuwe brouwers. Het aantal klom naar 430 brouwerijen, goed voor ruim 1.600 bieren. Ze geven rechtstreeks werk aan 6.866 mensen.

Dit jaar staat de teller van gestopte brouwers al op 22. Krishan Maudgal blijft benadrukken dat brouwen heel veel inhoudt. “Niet enkel brouwen, met bier van consistente kwaliteit. De brouwer is ook een logistieke speler, een marketeer, een technisch kundig iemand. Bij brouwen komt heel veel kijken”.