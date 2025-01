Op donderdag 9 januari start de 101ste editie van het Autosalon. De voorbije jaren werd de verkoop van nieuwe wagens vooral gestut door de bedrijfswagenmarkt. Neemt de particulier die rol over? “We voelen dat er weer meer animo is.”

De organisator van het Autosalon is Febiac, de sectorvereniging die de vinger aan de pols houdt over de verkoop van nieuwe wagens en tweewielers in ons land. 2024 lijkt wat op een overgangsjaar. Het aantal nieuwe inschrijvingen daalde met 6 procent, tot 448.277 wagens, of bijna 30.000 minder. Febiac ziet het glas liever halfvol. De particulier liet het de voorbije jaren afweten. Vooral de markt van de bedrijfswagens stutte de verkoop. Maar het aandeel van de particulier in de nieuwe inschrijvingen klimt weer. In 2023 was de particulier goed voor 31 procent van het totaal, in 2024 steeg dat cijfer tot 38 procent.

“Febiac verwacht dat die trend zal doorzetten”, meldt woordvoerder Christophe Dubon. “Er tekent zich duidelijk een beter evenwicht af tussen de particuliere en de professionele markt. Het aandeel van nieuw ingeschreven voertuigen op naam van bedrijven daalde, terwijl de particuliere markt opnieuw een groter aandeel voor zijn rekening nam.”

De trend van de voorbije jaren was een direct gevolg van de wijzigingen in de fiscaliteit van bedrijfswagens. Het fiscale voordeel voor plug-inhybridevoertuigen verdween, enkel volledig elektrische wagens werden fiscaal aantrekkelijk gemaakt. “Veel bedrijven hebben hun aankopen daardoor versneld”, duidt Dubon. “Tegelijk toont de particuliere koper zich steeds beter geïnformeerd over het aanbod en de nieuwe technologieën op de markt. De consument informeren wordt een van de belangrijkste thema’s van dit Autoalon.” Want de particulier aarzelde de voorbije jaren. “Er was heel veel twijfel, in een sterk veranderende omgeving. Voor welk aandrijfsysteem moest hij kiezen? Welke wagen moest hij kopen zodat hij die nog jaren kon gebruiken?” Een bedrijfswagen gaat gemiddeld vijf jaar mee, die van een particulier acht tot negen jaar. “We voelen dat er meer animo is bij de particulier. De ticketverkoop voor het Autosalon trekt sterk aan.”

Vlaamse premie voor elektrische wagen

Hoe grondig autoland is veranderd, toont een recente analyse van Traxio, de vereniging voor tweedehandse wagens, over de verkoop van zowel nieuwe als tweedehandse elektrische wagens. Diesel lijkt zo goed als dood. In 2014 waren dieselmotoren nog heer en meester, met een marktaandeel van 62 procent. Dat verschrompelde vorig jaar tot 5,2 procent bij nieuwe wagens. Het marktaandeel van volledig elektrische wagens steeg in diezelfde periode van 0,3 naar 28 procent. Vorig jaar werden bijna 128.000 nieuwe volledig elektrische wagens ingeschreven, een stijging met 37 procent. Die markt wordt vooral door bedrijfswagens gedomineerd, met een marktaandeel van 87 procent. In de tweedehandse markt ging het om 23.515 wagens, of een groei met 87 procent. Op de tweedehandse markt is er meer evenwicht: particulieren kochten 48,5 procent van die voertuigen.

Piti Anchaleesahakorn/NurPhoto via Getty Images

“De markt wordt vooral gedreven door Vlaanderen”, analyseert Filip Rylant, de woordvoerder van Traxio. “Vlaanderen staat voor ruim vier vijfde van de nieuwe elektrische wagens en 71,5 procent van de tweedehandse.” Vlaanderen gaf tot eind vorig jaar een premie tot 5.000 euro voor de aanschaf van een nieuwe of tweedehandse elektrische wagen. “De Vlaamse premie heeft duidelijk effect gehad”, merkt Filip Rylant. “Het magere cijfer in Wallonië kunnen we zonder meer toeschrijven aan het ontbreken van een premie in combinatie met de zo goed als onbestaande laadinfrastructuur in Wallonië.”

Toch plaatst Traxio ook kanttekeningen bij de duurzaamheid van de volumegroei van de elektrische wagen. “Het wegvallen van de premie zal een belangrijke negatieve impact hebben op de verkoop aan particulieren. We verwachten dat de markt daar enkele jaren onder zal lijden”, waarschuwt Filip Rylant.

Zeker op de tweedehandse markt blijft de elektrische wagen met amper 3,2 procent aandeel vrij marginaal. “De tweedehandse vraag blijft beperkt. Voor particulieren is een elektrische wagen vaak nog te duur”, bedenkt Rylant. En dat terwijl het aanbod veel groter is dan de vraag. Leasemaatschappijen kunnen de wagens moeilijk kwijt, terwijl de restwaarde al tot 40 procent lager is dan geschat. Tesla is het best verkopende merk in het elektrische segment (zie tabel).

Chinese nieuwkomers

Op het Autosalon zijn maar liefst veertien Chinese merken aanwezig. Voor vele is het de eerste keer. “Het toont aan dat het Autosalon een belangrijk evenement blijft, zeker voor nieuwe merken”, vindt Christophe Dubon, de woordvoerder van Febiac. “De Chinese merken willen zich voorstellen aan een zo groot mogelijk publiek.” Bij hen zijn BAIC, BYD, Livan, Lotus, Maxus, MG en Xpeng.

Het marktaandeel van de Chinese nieuwkomers blijft voorlopig beperkt. Het grootste merk in volume is MG, met in 2024 een marktaandeel van iets minder dan 1 procent. Daarbij wordt geen rekening gehouden met het veel bekendere Chinese merk Volvo. Dat heeft een marktaandeel van 5,4 procent, goed voor een zesde plaats in België. Volvo is niet aanwezig op het Autosalon. Ook het zusje Polestar is er niet.