Muzieklabels klagen Twitter aan voor schenden copyright

Een coalitie van zeventien muziekuitgevers, waaronder Universal Music en Sony Music, heeft een rechtszaak aangespannen tegen het platform Twitter omdat het de copyright-wetgeving niet respecteert. De groepen eisen samen meer dan 250 miljoen dollar.

De rechtszaak werd aangespannen voor de federale rechtbank van Nashville, in Tennessee. Twitter wordt verweten dat het toelaat dat gebruikers muziek op het platform publiceren, zonder toestemming van de auteur. Onderhandelingen tussen het socialemediabedrijf en de muziekindustrie mislukten enkele maanden geleden.

“Twitter staat alleen als grootste platform dat helemaal geweigerd heeft om een licentie af te sluiten voor miljoenen liedjes”, aldus David Israelite, CEO van de National Music Publishers’ Association. “Het kan zich niet langer verstoppen achter de Digital Millennium Copyright Act en weigeren om liedjesschrijvers en uitgevers te betalen”.

Twitter zegt dat het de liedjes verwijdert, maar dat duurt volgens de muziekuitgevers veel te lang, “soms weken of meer”, staat in de aanklacht. Ze vragen 150.000 dollar per inbreuk. De 1.700 voorbeelden die ze geven, doet de rekening dus oplopen tot meer dan 250 miljoen. Andere platformen zoals Snapchat of YouTube hebben wel een akkoord afgesloten met de muziekuitgevers.

