Mitsotakis legt eed af als Griekse premier

Nea Dimokratia van Mitsotakis won zondag de parlementsverkiezingen. De conservatieve partij sleepte een absolute meerderheid in de wacht. Nea Dimokratia is sinds 2019 aan de macht en haalde 40,55 procent van de stemmen binnen en 158 van de 300 zetels in het parlement. De linkse partij Syriza van ex-premier Alexis Tsipras behaalde 17,8 procent. Mitsotakis heeft de Grieken “grote veranderingen” beloofd, gaande van een verhoging van de lonen tot een meer efficiënte staat.

Nea Dimokratia is sinds 2019 aan de macht en haalt het van de linkse partij Syriza van ex-premier Alexis Tsipras behaalt. Die behaalde 17,8 procent, een nog zwakkere score dan tijdens de vorige stembusgang van 21 mei. Coalitieregeringen behoren niet tot de politieke cultuur in Griekenland. Na een tweede stemronde kwam Nea Dimokratia als grootste partij uit de bus, waardoor het extra zetels bij elkaar raapte. Zo behaalde ze een absolute meerderheid.