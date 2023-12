De containerschepen van Hapag Lloyd blijven een omweg maken langs Kaap de Goede Hoop. De Duitse rederij is er nog niet van overtuigd dat een passage langs de Rode Zee veilig genoeg zal kunnen verlopen. Donderdag haalde een Amerikaanse oorlogsschip daar nog een drone en een raket neer.

“Om veiligheidsredenen heeft Hapag Lloyd besloten door te gaan met het omleiden van haar schepen rond het Suezkanaal”, klinkt het in een mededeling van de Duitse containervervoerder. “Op 2 januari volgt een nieuwe evaluatie van de situatie op de Rode Zee.”

Ondanks een militaire interventiemacht onder leiding van de Amerikanen acht de Duitse rederij de situatie in de Rode Zee nog niet veilig genoeg om schepen opnieuw langs die weg te laten varen. Houthi-rebellen uit Jemen bestoken daar sinds het begin van de oorlog in Gaza schepen met drones en raketten. Zo willen ze de radicale Palestijnse organisatie Hamas steunen in haar strijd tegen Israël.

Heel wat bedrijven, waaronder het Deense Maersk en het Belgische Euronav, besloten daarop die belangrijke scheepvaartroute niet meer te gebruiken. Hoewel het de kortste route is om West-Europa en Zuid-Oost-Azië met elkaar te verbinden, verkozen ze toch de langere omvaart via Kaap de Goede Hoop in Zuid-Afrika. Die route voegt, afhankelijk van het type schip en de lading, tot twee weken extra toe aan de vaartijd.

Aanvalspogingen

Twee weken geleden werd daarom een multinationale maritieme coalitie, Operation Prosperity Guardian, opgericht. De militaire patrouilles moeten de omgeving aan Bab El Mandeb, of de Poort der Tranen, beschermen, zodat schepen veilig de doorsteek kunnen maken. De operatie zorgde ervoor dat de rederijen Maersk en CMA CMG een doortocht via de Rode Zee weer zouden hervatten. Mondjesmaat komen er ook resultaten van die patrouilles binnen. Zo heeft een Amerikaanse torpedobootjager donderdag nog een drone en een ballistische antischeepsraket neergehaald die waren afgevuurd door de Houthi-rebellen.

Volgens Centcom, het Amerikaanse commando in het Midden-Oosten, hebben de Houthi’s sinds 19 oktober 22 aanvalspogingen op schepen ondernomen. Hoewel de rebellen oorspronkelijk claimden alleen tankers en containerschepen met Israëlische connecties te raken, werd al snel duidelijk dat ze het daar zelf niet zo nauw mee nemen.

Olievoorraad

Door de verstoring van de scheepvaart via het Suezkanaal werd even gevreesd voor olietekorten in Europa. Tot op heden lijkt er echter nog geen invloed te zijn op de Europese brandstofprijzen. Verschillende bronnen geven aan dat de voorraden behoorlijk zijn, geholpen door de milde temperaturen waardoor het gas- en elektriciteitsverbruik in Europa vrij laag ligt.