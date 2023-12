Militaire patrouilles laten scheepvaart Rode Zee hernemen

Nu een internationale maritieme coalitie op de Rode Zee patrouilleert, zal de rederij Maersk opnieuw langs die belangrijke wereldhandelsroute varen. De militaire interventie lijkt de Houthi-rebellen, die de regio al enige tijd terroriseren, af te remmen. Toch is het gevaar nog niet helemaal geweken.

Eerder deze maand besloot de containerrederij Maersk, net als andere grote spelers zoals MSC en het Belgische Euronav, om de scheepvaartroute langs het Suezkanaal niet meer te gebruiken. Hoewel dat de belangrijkste en kortste handelsader tussen Azië en Europa is, leidde terreur aan Bab El Mandeb, of de Poort der Tranen, ertoe dat grote scheepvaartbedrijven de regio mijden.

In die zeestraat van 26 kilometer breed, tussen het Afrikaanse Djibouti en Jemen in het Midden-Oosten, voeren Houthi-rebellen een strijd tegen voorbijvarende schepen. Tankers en containerschepen worden aangevallen met drones en raketten, of gekaapt door de rebellen, die gesteund worden door Iran. De Jemenitische groepering claimt dat te doen als vergelding voor de Israëlische bombardementen op Gaza en zegt de aanvallen voort te zetten tot Israël de oorlog stopt.

Patrouilles

Eind vorige week werd daarom een multinationale maritieme coalitie, Operation Prosperity Guardian, opgericht, om de scheepvaart in de regio te beschermen. Amerikaanse fregatten, met steun van negen andere landen, patrouilleren in de regio en moeten schepen veilig de doorsteek laten maken. Zaterdag volgde al het eerste succesbericht dat een Amerikaanse destroyer vier onbemande aanvalsdrones uit de lucht had gehaald.

Maersk tankt vertrouwen uit die acties en zal onder voorbehoud opnieuw langs die route varen. “We werken momenteel aan plannen om de eerste schepen de oversteek te laten maken en om dat zo snel als operationeel mogelijk is te laten gebeuren”, reageerde het Deense concern op kerstdag in een verklaring. “Terwijl we dit doen, is het garanderen van de veiligheid van onze medewerkers van het allergrootste belang en onze eerste prioriteit bij het omgaan met de uitdagende situatie in het gebied van de Rode Zee en de Golf van Aden.” Toch beseft de rederij dat het gevaar nog niet helemaal is geweken. Als blijkt dat de veiligheid in de regio opnieuw verslechtert, wordt de route weer geschrapt.

Het veiligheidsgevoel is alleszins erg fragiel, bewijst ook de aanval op de MV Chem Pluto van afgelopen weekend. Die tanker heeft een Japanse eigenaar, maar werd ingehuurd door een Nederlands bedrijf dat banden zou hebben met de Israëlische scheepsmagnaat Idan Ofer, was op weg van Saudi-Arabië naar India, en werd voor de kust van Iran aangevallen door een drone. Er brak brand uit op het schip, gelukkig zonder gewonden. Iran ontkent alle betrokkenheid. Het Amerikaanse ministerie van Defensie stelt wel dat de drone daar gelanceerd zou zijn.

Het is de eerste keer dat Amerika Iran zo publiekelijk aan het conflict linkt. Dat een nieuw rapport stelt dat de raketten die de Houthi-rebellen gebruiken wel erg veel weg hebben van die van het Iraanse regime, is daar niet vreemd aan.

Wereldhandel

Dat Maersk opnieuw langs de Rode Zee en het Suezkanaal wil varen, is goed nieuws voor de wereldhandel. Ongeveer 12 procent ervan passeert langs die weg. Via de alternatieve route, langs Kaap de Goede Hoop, de zuidelijke tip van Afrika, duurde een reis gemiddeld tien tot twaalf dagen langer. Dat is niet alleen slecht nieuws voor het milieu, het deed ook de transportkosten met zo’n 15 procent stijgen, meldde S&P Global. Onder meer Ikea, dat heel wat producten in Zuidoost-Azië laat produceren, kondigde vertragingen aan.

Ook de olieprijs was de voorbije dagen gestegen door de aanvallen in de Rode Zee. Vrijdag ging de prijs van een vat olie van de Noordzeesoort Brent boven 80 dollar, voor het eerst sinds eind november.