Meta trekt naar rechtbank tegen nieuwe Europese DMA-regels

De Amerikaanse techgigant Meta zal de toepassing van nieuwe concurrentieregels in de Europese Unie aanvechten voor het Europese gerecht, wat betreft zijn diensten Messenger en Marketplace. Dat heeft het bedrijf woensdag aangekondigd.

De Europese Commissie gaf in september een reeks platforms van zes grote bedrijven (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft en ByteDance) zes maanden de tijd om te voldoen aan de verplichtingen in de Digital Markets Act (DMA). Ze moeten zich aan een aantal strengere regels houden om de concurrentie op de digitale markt te verbeteren.

Meta omvat onder meer de sociale netwerken Instagram en Facebook en de berichtendienst WhatsApp. De gerechtelijke stappen gaan ook niet over die diensten. Het bedrijf verzet zich wel tegen de toepassing van de regels op zijn berichtendienst Messenger, die volgens Meta een chatfunctie is van Facebook en geen aparte dienst, en op zijn marktplaats Marketplace. Die is volgens Meta niet betrokken omdat het gaat om een dienst louter tussen particulieren. Intussen zal Meta wel de voorbereidingen voortzetten om ook die diensten conform DMA te maken.

De Europese Commissie wilde geen commentaar geven. De Commissie bestempelt de zes bedrijven als ‘poortwachters’, techbedrijven die door hun omvang een sleutelpositie innemen op de markt waardoor kleinere bedrijven van hen afhankelijk zijn en consumenten hun diensten niet of amper kunnen omzeilen.