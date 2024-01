Mediaprofessor Tom Evens (UGent) zet in een interview met Trends vraagtekens bij de toekomst van de Vlaamse videostreamingdienst Streamz. VTM maakte dinsdag de integratie van Streamz in de gratis streamingapp VTM Go bekend. Het doel is met het bereik van VTM Go meer Streamz-abonnees te werven. “Streamz presteert al jaren onder de verwachting”, weet Evens.

VTM biedt Streamz voortaan integraal aan in zijn streamingdienst VTM Go. De bundeling moet de betalende streamingdienst van DPG Media en Telenet zo groot mogelijk maken, klinkt het. Meer dan 2 miljoen Vlamingen keken vorig jaar naar VTM Go. Dat bereik wil de mediagroep gebruiken om meer kijkers te lokken naar Streamz. Voortaan kunnen gebruikers van VTM Go zich op hetzelfde platform met enkele klikken abonneren op Streamz. Eerder kwam er ook al een integratie van Streamz in onder meer de decoders van Orange en Proximus.

Vorig jaar pompten DPG Media en Telenet nog extra geld in hun streamingdienst. De focus verschoof naar lokale programma’s. Nu heeft Streamz nog de succesvolle catalogus van het Amerikaanse productiehuis HBO, met onder meer Game of Thrones, Succession en The Last of Us. HBO kondigde echter aan dit jaar met een eigen streamingdienst naar België te komen dit jaar, wat de toekomst van de HBO-programma’s bij Streamz hoogst onzeker maakt.

‘Geen grote instroom’

De voorbije jaren zijn verschillende streamingapps op de markt gekomen. Grote spelers brengen die apps nu samen voor meer gebruiksgemak voor de consument. De telecomoperatoren Telenet en Proximus doen dat op hun decoders en techspelers als Google en Apple op hun streamingapparaten. VTM doet het nu zelf mijn zijn eigen dienst. Het gevolg is dat er via Streamz programma’s van concurrenten Play en VRT te zien zullen zijn op VTM Go.

Tom Evens, mediaprofessor aan de UGent, vindt het een logische zet om Streamz naar VTM Go te brengen, maar hij stelt zich wel vragen over de effectiviteit van de integratie. “Ik sluit een beperkt aantal conversies niet uit, maar VTM Go is bedoeld voor een publiek dat weinig wenst te betalen. Ik verwacht dus geen grote instroom van klanten. Het valt vooral op dat Streamz er alles doet om wat wind in de zeilen te krijgen. Een recent voorbeeld is een goedkoper abonnement met reclame, waarmee Streamz een nieuw publiek wilde aanspreken.”

We weten niet hoe succesvol Streamz is in zijn abonneewerving, want het deelt sinds zijn lancering in 2020 geen officiële cijfers.

TOM EVENS. “Nee, er zijn geen officiële cijfers gepubliceerd, maar ik weet dat de abonneewerving al jaren onder de verwachting zit. We hebben wel de cijfers van de jaarlijkse Digimeter. Daarin zien we dat de positie van Streamz nog is afgezwakt. Met de komst van Disney+ bekleedt het de derde plaats in de Vlaamse markt. De bedoeling was om plek twee te veroveren, na Netflix.

“Wie zegt dat Streamz over vijf jaar nog bestaat? Ik sluit niet uit dat het op termijn evolueert naar een extra abonnement van VTM Go, vergelijkbaar met de betalende versie VTM Go+.”



Waarom slaagt Streamz er niet in de verwachtingen waar te maken?

EVENS. “Bij de lancering van Streamz in 2020 werden enkele buitenlandse samenwerkingen in streaming als voorbeeld gegeven. Maar die zijn in twee jaar ofwel failliet gegaan, ofwel bijna failliet of gewoon weinig succesvol. Kijk naar Viaplay in Scandinavië, Salto in Frankrijk en BritBox in het Verenigd Koninkrijk. Die probeerden allemaal met samenwerkingen voor lokale content door te breken, maar ze zijn daar niet in geslaagd. Het zijn zandkastelen die langzaam afbrokkelen door een overvloed aan internationale content. En dat zijn dan nog lokale initiatieven in markten die een stuk groter zijn dan Vlaanderen.

“Ik wil me niet uitspreken over de kwaliteit van de Vlaamse series op Streamz, maar ik stel vast dat ze weinig tractie creëren. Een probleem is ook dat veel van die content uiteindelijk op tv komt of op gratis streamingplatformen als VTM Go en VRT MAX. Het voelt alsof streamingcontent nu sneller op tv verschijnt dan vroeger. Veel mensen zijn bereid daarop te wachten.

“Daarnaast denk ik dat de content van HBO in Vlaamse media soms wordt overschat. Er zijn uitschieters, zoals Game of Thrones, maar over het algemeen heeft HBO niet de series die een grote massa aantrekken. Dat staat los van de kwaliteit, die ik vergelijk met de televisiezender Canvas. We mogen ook niet vergeten dat de HBO-deal met een bepaalde prijs komt.”

Met de komst van HBO Max in België dit jaar is het erg onzeker of Streamz die series nog zal kunnen aanbieden. Maar het klinkt alsof de Vlaamse series aangevuld met eender welke buitenlandse content nooit voldoende zal zijn om te groeien in het streaminglandschap.

EVENS. “Een voorbeeld van een lokale streamingdienst die het wel goed doet, is het Nederlandse Videoland. DPG Media heeft onlangs de Nederlandse zender RTL overgenomen, de eigenaar van Videoland. Het voordeel van die Nederlandse dienst is dat ze al heel lang bestaat (sinds 2010 on-demand en vanaf 2015 via abonnement, nvdr) en ze heeft ruim 1,2 miljoen abonnees. Maar dat cijfer stagneert eerder en het zegt ook niets over de winstgevendheid.”

Als Streamz straks zijn content kan uitbreiden met het aanbod van Videoland, liggen daar dan geen kansen?

EVENS. “Er zijn maar weinig voorbeelden van Nederlandse programma’s die succesvol zijn geweest in België. Omgekeerd ook niet. Er zijn uitzonderingen, maar het verleden heeft getoond dat dat geen succesrecept is. Samenwerkingen tussen bekende figuren uit het noorden en het zuiden zijn wel mogelijk, maar de voordelen daarvan zijn beperkt.

“Voor Streamz liggen er vooral kansen in efficiëntiewinst. Streamz en Videoland kunnen op technologisch gebied samenwerken en zo kosten besparen. Daarnaast kunnen ze contentrechten goedkoper binnenhalen voor zowel Nederland als België. DPG Media bezit ook RTL in Wallonië en kan zo dus over een aanbod in de twee landen onderhandelen.”

Trends keek in de recentste jaarrekeningen van Streamz. De omzet van de streamingdienst nam in het boekjaar 2022 af en het nettoverlies nam toe. De overige leningen betreffen geen leningen aan banken, maar wel aan DPG Media en Telenet. In april berichtten Telenet en DPG Media nog over die kapitaalverhoging.



U zegt dat u er niet van zou schrikken dat Streamz zou evolueren naar een abonnement in VTM Go. Wat zijn daarvan de gevolgen?

EVENS. “We zullen zien wat de toekomst brengt voor Streamz. Als blijkt dat het niet brengt wat ervan verwacht werd, zal het vroeg of laat worden herbekeken. Dan zal de technologie worden geïntegreerd in VTM Go, en dat is eigenlijk al het geval. VTM had geen ervaring met streaming of met klanten. VTM verkocht voornamelijk reclame, maar het heeft veel kennis opgedaan dankzij Streamz.

“De vraag is wat er komt van de samenwerking tussen zenders. Het uitgangspunt van Streamz was om ons eigen medialandschap te bewaken en ervoor te zorgen dat er voldoende geïnvesteerd wordt in het creëren van lokale content. Als Streamz wegvalt, is het maar de vraag of de samenwerking tussen DPG Media, Telenet en VRT standhoudt. Het is bekend dat VRT al vanuit zijn beheersovereenkomst met de overheid werd gestuurd om content te maken voor Streamz, maar veel liever zou het nog meer inzetten op de VRT MAX-app. Telenet en DPG Media hebben altijd druk gezet om VRT MAX zo klein mogelijk te houden, maar daar zal dan mogelijk een einde aan komen.”

