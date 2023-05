Streamz lanceert goedkoper abonnement met advertenties: ‘Groot potentieel bij jongeren’

Vanaf 22 mei zal Streamz goedkopere “Basic”-abonnementen aanbieden met advertenties. Dat heeft de streamingdienst dinsdag aangekondigd. Wie met reclame kijkt, betaalt 3 euro per maand minder.

De nieuwe formule Streamz Basic kost 7,95 euro per maand. Wie zes maanden of een jaar vooruitbetaalt, krijgt korting. Voor een jaar vraagt de streamingdienst 71,4 euro. Het abonnement zonder reclame heet voortaan Streamz Premium en blijft 11,95 euro per maand of 107,4 euro voor een jaar kosten. Er is daarnaast ook nog Streamz Premium+ met extra films voor 19,95 euro per maand of 167,4 euro per jaar.

De series en films inbegrepen bij Basic en Premium zijn dezelfde, maar de Basic-klanten krijgen elk uur maximaal 5 minuten reclame te zien voor de start van een video maar ook in onderbrekingen tijdens het afspelen. Streamz kan de advertenties personaliseren op leeftijd, gender en postcode van de gebruikers. De bestaande Streamz-klanten behouden het reclamevrije abonnement tot ze zelf overstappen.

Sneller dan Netflix en Disney+

Uit onderzoek van Streamz zou gebleken zijn dat “een significante groep Vlamingen” wil intekenen op een goedkoper abonnement met reclame. “Het potentieel is vooral groot bij de jongeren, wier aankoopbudget doorgaans beperkter is”, klinkt het. Streamz is de streamingdienst van mediabedrijven Telenet en DPG Media. Met het abonnement met advertenties is Streamz in België sneller dan internationale spelers als Netflix en Disney+. Zij hebben in sommige landen al abonnementen met reclame uitgerold, maar nog niet in België.

VTM, eigendom van DPG Media, zette onlangs een stap in de andere richting. Het lanceerde een reclamevrije maar betalende variant van zijn gratis streamingplatform VTM GO. Bij de lancering verzekerde DPG Media dat de overlap tussen VTM GO en Streamz heel klein is.